Ex-Corinthians, Adriel projeta reta final do Austria Lustenau em busca de vaga inédita na Conference League

O brasileiro Adriel tem sido um dos destaques do Austria Lustenau, nas últimas partidas do Campeonato Austríaco. A equipe lidera o playoff entre os clubes que terminaram a primeira fase da liga do 7º até o 12º lugar, com 25 pontos. O melhor colocado do hexagonal se classifica para um mata-mata nacional, valendo uma vaga na UEFA Conference League.

Para garantir a vaga nos playoffs, o Austria Lustenau terá uma sequência forte nas últimas três partidas do hexagonal. A equipe enfrenta o WSG Tirol e o Hartberg, adversários diretos, e tem um clássico regional contra o Altach. Adriel comentou sobre as próximas partidas da equipe, e a preparação.

“Todos os jogos estão sendo muito importantes nessa reta final. Porém, quando se fala de uma possível vaga nos playoffs, sempre buscamos fazer algo a mais do que já estamos fazendo. Todos estão focados e com o mesmo objetivo, que é conseguir essa classificação”, destacou Adriel.

Adriel fala sobre a chance de disputar a Uefa Conference League

Com passagem pelo Osasco Audax, futebol japonês e pela equipe sub-23 do Corinthians, Adriel está em seu segundo ano pelo Austria Lustenau. O jogador também falou sobre a chance de poder jogar uma competição europeia, caso venha a classificação para a UEFA Conference League, o que seria inédito tanto para ele, quanto para o clube.

“É um sentimento maravilhoso de saber que posso disputar uma competição tão grande. Todos os jogadores sonham em jogar campeonatos de alto nível como a Conference. O ambiente está bem leve e vamos continuar fortes para que se Deus quiser, conseguir esse feito que seria tão importante para o clube e para a cidade”, completou.

O próximo compromisso do Austria Lustenau será no sábado (20), contra o WSG Tirol, em mais uma rodada do Campeonato Austriaco.