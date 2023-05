Com gol nos acréscimos da prorrogação, Fiorentina reverte desvantagem, bate Basel e vai para final da Conference League

E foi com emoção! No final da prorrogação a Fiorentina conseguiu o gol da vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Basel para fechar a classificação para a final da Conference League.

Jogando no St. Jakob Park, o Basel recebeu a Viola na última quinta-feira (18) e viu Nico González abrir o placar. Amdouni empatou e Nico González marcou mais uma vez para levar a partida para a prorrogação, onde, com 23 minutos do segundo tempo, Barak marcou e classificou a Viola para a final!

Com muita emoção!

A partida teve sua primeira grande chance aos 16 minutos, quando Agustin, na entrada da área, foi derrubado por Bonaventura e ganhou uma falta. Xhaka bateu a falta e mandou a bola por cima do gol. Um minuto depois Ndoye carregou da direita para o meio e bateu de fora da área, mas mandou a bola pela esquerda do gol.

Aos 30 minutos Nico González recebeu o cruzamento e cabeceou forte, mas pela direita do gol.

E quatro minutos depois, no escanteio após a finalização de Bonaventura, Biraghi bateu e Nico González apareceu sozinho no meio da área para cabecear e abrir o placar!

Aos 41 minutos, fechando a primeira etapa, Dodo recebeu na direita, cruzou e Bonaventura chegou cabeceando forte, mas Hitz espalmou e salvou o Basel do segundo gol!

No segundo tempo, logo no início, aos nove minutos, o Basel buscou o empate, no lançamento longo Amdouni conseguiu tirar Igor na jogada, ficou cara a cara com Terracciano e bateu cruzado, empatando a partida!

Então aos 26 minutos Dodo levantou a bola na área e ela ficou perdida no meio da defesa, sobrando para Nico González chutar forte e colocar a Fiorentina na frente mais uma vez, empatando no agregado mais uma vez!

Aos 35 minutos, no escanteio vindo da direita Ranieri subiu mais que toda a defesa e cabeceou no chão, com a bola subindo, tocando o travessão e saindo em tiro de meta.

Prorrogação e muita emoção!

Logo aos três minutos do primeiro tempo da prorrogação, Amrabat cruzou a bola na área e Jovic cabeceou forte, mas Hitz espalmou, salvando o Basel!

E no escanteio batido na área Nico González conseguiu o chute, mas o goleiro estava lá para defender mais uma. Aos nove Bonaventura recebeu o passe de Biraghi e conseguiu o chute, mas Hitz estava lá para salvar o Basel mais uma vez.

A segunda etapa da prorrogação teve um momento tenso onde um torcedor da Fiorentina passou mal e precisou de atendimento dos paramédicos de campo. A partida praticamente começou aos seis minutos por conta dessa situação.

Aos 17 apenas a primeira chance acontece, quando, no cruzamento na área a bola foi desviada e sobrou para Jovic, sozinho na entrada da pequena área, mas ele bateu e mandou a bola por cima do gol.

E aos 23 minutos a jogada começou com Nico González chutando de forta da área e Hitz espalmando. No rebote Nico ficou com a bola, cruzou e Jovic ajeitou para o meio, com a defesa não tirando e a bola sobrando para Barak chegar batendo e colocando a bola no fundo do gol!

A última chance da partida foi aos 26, quando Jovic recebeu na frente, saiu cara a cara com Hitz e bateu forte, mas na trave esquerda.

A finalíssima!

A grande final da Conference League acontecerá no dia sete de junho, às 16h, na Eden Arena, em Praga, na República Tcheca. A partida será entre a Fiorentina e o West Ham!