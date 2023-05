Borussia Dortmund vence e fica próximo do título da Bundesliga

O Borussia Dortmund visitou o Augsburg pela 33ª rodada do campeonato alemão, e vence pelo placar de 3 a 0. Com a vitória, o BVB assumiu a liderança do campeonato (Bayern, atual vice-líder, perdeu ontem (20) para o RB Leipzig por 3 a 1) e agora depende somente de si para ser campeão da liga após 11 anos.

Ritmo alucinante do líder

O Borussia não foi para a partida disposto a negociar a vitória. Em um ritmo alucinante, criava chance atrás de chance, e desperdiçou as duas primeiras, com Haller e Brandt. Na primeira, menção honrosa para o goleiro do Augsburg que fez um verdadeiro milagre para impedir o gol do BVB, e na segunda oportunidade, já com Brandt, o camisa 19 recebeu dentro da área mas tomou a decisão errada e chutou fraco para a defesa de Koubek.

Aos 32, mais uma chance clara perdida pelo BVB, novamente com Brandt. O alemão saiu na cara do gol, mas não bateu com convicção e Koubek fez mais uma defesa para manter o 0 a 0 no placar.

Aos 39, Niklas Sule acertou a trave em forte cabeceio, e a partida parecia que apresentaria um drama para os auri-negros, que após tantas chances não conseguiu abrir o placar. A primeira etapa terminou empatada e o Augsburg não viu a cor da bola.

A segunda etapa começou da mesma maneira que foi a primeira. Aos 53, mais uma bola na trave, com Emre Can. Pressão absurda dos visitantes em busca do gol, que chegou aos 59, com Haller, que venceu disputa dentro da área, chutou cruzado no canto do goleiro e abriu o placar.

O BVB não cansava de criar chances e colocar o goleiro do Augsburg para trabalhar, mas nada pararia os visitantes hoje. Aos 84, de novo ele, Haller, aproveitando rebote ampliou o placar.

Nos acréscimos, Julian Brandt marcou o terceiro gol para o BVB e garantiu a vitória e a liderança do campeonato. O time e a torcida vivem lua de mel, e ainda com o fato de Sebastian Haller, autor de dois gols da partida, ter voltado ao time após no início da temporada ter sido diagnosticado com um câncer. Uma temporada que têm tudo para ser inesquecível para os auri-negros.

A próxima partida do Borussia será no sábado (27), no Signal Iduna Park, sua casa, às 10h30 (horário de Brasília), contra o Mainz 05. Uma vitória basta para a equipe de Dortmund se sagrar campeão e coroar uma temporada cheia de emoções para o time e seus torcedores.