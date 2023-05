Com emoção, Bayern vence Colônia e conquista 11º título consecutivo da Bundesliga

Emoção não faltou para a 34ª e última rodada da Bundesliga. O Bayern de Munique abriu o placar com Coman, administrou a vantagem, ia contando com a contribuição do Mainz para a assumir a ponta da tabela e, logo, o título. Contudo, não foi tão fácil. O Colônia empatou em 1 a 1, na cobrança de pênalti de Ljubicic, no outro jogo, o Borussia Dortmund diminuiu a diferença e ia ficando com a mão na taça. Tudo parecia perdido para os Bávaros, até que Musiala saiu do banco para fazer 2 a 1 e decretar o 11º consecutivo do Gigante da Baviera, sendo o 33º da competição, no RheinEnergieStadion.

Essa é a terceira vez que os Bávaros assumiram a ponta da tabela na última rodada. Nas temporadas 1985-86, passou o Werder Bremen, e 1999-00, o Bayer Leverkusen, graças ao saldo de gols feitos nessas campanhas.

Banco heroico

Precisando partir para cima a todo custo, o Bayern começou com mais volume de jogo e precisou de oito minutos para colocar a bola na rede. Sané avançou em velocidade e encontrou Coman. Ele cortou para entrar na área e finalizou no canto de Schwäbe. Sané foi participativo no primeiro tempo, e por pouco, não deu sua segunda assistência. Müller acabou desviando na trave dos Bodes. Na reta final, o meia chegou a ampliar após tabelar com Gnabry. O tento acabou sendo anulado depois que o árbitro reviu o lance na cabine e observou o toque de mão do camisa 10.

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

A segunda etapa começou morna. O primeiro chute certo do Colônia veio apenas aos 60. Selke recebeu de Kainz e testou firme. Sommer salvou com uma das mãos. O Bayern pouco fazia e os donos da casa passaram a crescer no jogo. Skhiri cabeceou, meio sem jeito, após escanteio e mandou com perigo para fora. Aos 81, Huseinbasic tentou o cruzamento da ponta esquerda. Gnabry tentou bloquear e a bola bateu na mão do camisa 7, que deixou o braço arreganhado. Ljubicic deslocou Sommer e cobrou no meio do gol. Nessa altura, o título iria para o rival Dortmund. Quatro minutos depois, Thomas Tuchel mexeu no time e, entre as peças, colocou Musiala.

Aos 89, Sané soltou um foguete de longe. Schwäbe espalmou em dois tempos. Os Bávaros ficaram com a posse, Gnabry encontrou Musiala pelo meio, que realizou lindo giro com a perna esquerda e finalizou de fora da área, tirando do goleiro, mantendo o reinado do Gigante da Baviera.

Contagem não para

O Bayern de Munique irá receber a Meisterschale, a famosa Salva de Prata, 33ª vez. O primeiro título do clube foi na temporada 1931-32. Este será o 11º título seguido, a maior sequência dos Bávaros, que já chegou a ganhar sete.

Ano dos títulos: 1931–32, 1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 1996–97, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 e 2022–23