Roma sofre virada para Fiorentina e perde chance de terminar no G-4 da Serie A

De virada é mais gostoso! Neste sábado, a Fiorentina ganhou da Roma no Artemio Franchi, em jogo da 37ª rodada do Campeonato Italiano. El Shaarawy, aos 11 minutos, abriu o placar para a Roma. Jovic e Ikoné viraram para a Fiorentina no final do jogo. A Viola foi a 53, indo para a nona colocação. Os Giallorossi aumentaram o jejum para sete jogos sem vencer no Italiano e ficou na sexta colocação, com 60 pontos.

Aos 11 minutos, Belotti recebeu lançamento pelo lado esquerdo e cruzou na segunda trave. O norueguês Solbakken subiu tranquilo para cabecear, ajeitando para o meio. El Shaarawy livre na entrada da pequena área bateu de perna direita, tirando do goleiro para abrir o placar para o Roma.



Ambas as equipes diminuíram o ritmo no primeiro tempo, ainda criando boas oportunidades. A Fiorentina com Jovic e em cobrança de falta de Biraghi assustou o adversário, mas parou em Svilar. A Roma arriscou chutes de fora da área. El Shaarawy e Belotti, obrigaram Cerofolini a defesas, mantendo o placar mínimo no fim da primeira etapa.

Com importantes compromissos continentais se aproximando para os ambos os times a correia foi diminuida e com um segundo tempo mais cadenciado. Em ótima oportunidade, Jovic caiu dentro da pequena área e tentou finalizar memso no chão, mas foi travado pela marcação, gerando escanteio.

A Fiorentina ressuscitou. Aos 39 minutos, Ikoné recebeu pelo lado direito e rolou para Kouamé. O marfinense cruzou e Mandragora subiu dividindo com Missori. A bola sobrou para Jovic, que igualou o placar. Aos 42, foi a vez de Ikoné brilhar. Terzic cruzou na segunda trave. Kouamé cabeceou para o meio, sobrando para o francês, que só empurrou para marcar o gol da vitória da Viola.

Sequência

Ambas as equipes têm finais de competições europeias para disputar. A Roma, na quarta-feira (31), enfrenta o Sevilla pela final da Europa League e quer a conquista. A Fiorentina encara o West Ham, pela decisão da Conference, no dia 7 de junho, a glória continental após derrota para a Inter de Milão na final da Copa da Itália.