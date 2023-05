Milan bate Juventus fora de casa e garante vaga na Liga dos Campeões

Na noite deste domingo (28), o Milan bateu a Juventus pelo placar mínimo de 1 a 0. A vitória é um feito histórico para o time de Milão que desde a temporada de 2009/2010 não ganhava os dois jogos da temporada contra a Juventus. Mesmo com o resultado apertado, o time Rossonero conseguiu garantir a quarta colocação no campeonato.

Vaga Garantida

Mesmo com a punição sofrida, a Juventus entrou em campo tentando ainda se classificar para competições europeias, como Europa league ou a Conference Legue. Já o Milan entrou em campo para garantir sua vaga na próxima Uefa Champions League.

Logo no começo do jogo, a equipe de Turim teve uma ótima chance com Di Maria, mas que acabou mandando por cima da meta de Maignan. Mesmo jogando em casa a Velha Senhora viu o rival abrir o placar com Giroud, o atacante francês acertou uma ótima cabeçada após um belo cruzamento de Calabria.

No segundo tempo, a equipe da casa foi para cima precisando da vitória, porém esbarrou em um Milan muito bem organizado. Com o espaço deixado pela Juventus, os Rossoneros aproveitavam dos contra-ataques para tentar "matar o jogo", porém sem efetividade.

Próximos confrontos

Mesmo já garantido no G4, o Milan ainda joga em casa contra o Hellas Verona, que luta contra o rebaixamento. A partida acontece no próximo sábado às 10h. Já a Juventus enfrenta a Udinese, também no próximo sábado às 10h, fora de casa, para tentar sonhar com uma competição europeia.