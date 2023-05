Arthur Chaves completa primeira temporada no futebol europeu e se torna o brasileiro mais valioso da LigaPro

A LigaPro, segunda divisão de Portugal, teve seu fim após o último final de semana. O Acadêmico de Viseu, clube do brasileiro Arthur Chaves,, de 22 anos, terminou a temporada na quarta colocação na tabela, com 53 pontos em 34 jogos, a apenas uma posição do acesso para a elite do futebol português. Peça fundamental da equipe, o zagueiro encerrou a temporada com bons números e desde que chegou no clube dominou a posição em que atua.

De acordo com dados fornecidos pela plataforma de estatísticas chamada Wyscout, o atleta marcou um gol em 3180 minutos em campo e teve um total de 72% de acerto nas ações totais (2366). Arthur também acertou 89,4% dos passes que realizou (1484), venceu 54,5% dos duelos (574), teve 348 recuperações de bolas e realizou 217 interceptações em toda a temporada em Portugal.

Cria da base do Avaí, onde ficou por mais de 10 anos, Arthur é o zagueiro e o brasileiro mais valioso de toda a LigaPro com um valor de mercado avaliado em 1,75 milhões de euros (R$ 9.397.500 na cotação atual) e o primeiro fora do eixo (Benfica-Porto) que aparece na lista. Sendo o oitavo atleta com maior valor em toda a competição.

Outros números também impressionam: Arthur foi o 8º atleta com mais intersecções em toda a liga (169), o 7º com mais duelos aéreos ganhos (184) e o 9º jogador com idade Sub-23 com mais duelos defensivos vencidos (200). O Acadêmico também teve bom desempenho nas ligas nacionais indo até as semifinais da Taça da Liga e nas quartas de final da Taça de Portugal, sendo eliminado em ambas pelo Porto.