José Mourinho faz críticas duras à arbitragem após derrota na final da Europa League

Nesta quarta-feira (31), a Roma foi derrotada nos pênaltis para Sevilla e acabou ficando com o vice-campeonato da UEFA Europa League. Esta derrota culminou no primeiro revés de José Mourinho numa final europeia. No entanto, o que mais tirou a paciência do português, foi à arbitragem, que não saiu impune das fortes críticas do treinador após um jogo marcado por diversos erros.

“Este era um jogo grande, era um título que estava em jogo e houve vários lances, momentos de decisões importantíssimas, que, enfim... deixaram a desejar. Não percebi. O Pellegrini caiu na área e viu amarelo. Há uma bola cortada com o braço. E, depois, no fim, o VAR mandou repetir um penálti defendido pelo Patrício para acabar o jogo depressa. Enfim... que não ponham mais este árbitro para apitar jogos destes”, reclamou o técnico.

Quanto ao jogo em si, Mourinho rasgou elogios a sua equipe e também ao adversário.

“Nunca escondi que o Sevilla tratava-se de ser uma grande equipe, um adversário muito difícil. Falamos na coletiva de imprensa que, fisicamente, os meus jogadores estavam com grandes dificuldades e, para mais, o jogo foi muito duro, com muito competitividade e agressividade. Claro que, a dada altura, a pressão do adversário foi um incômodo. Foi um adversário que se arriscou em algumas partes do jogo, mas procuramos reagir para estar ao nível desta final, só que as coisas não correram como queríamos. Estou muito orgulhoso da minha equipe, que fez de tudo para vencer, trabalhou e suou intensamente. Os rapazes perderam a final, perderam um troféu, mas não perderam a sua dignidade e, portanto, podem e devem voltar para com toda a tranquilidade”, declarou o português.