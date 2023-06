Tommy Stroot lamenta vice na Champions League Feminina: "Temos que recuperar as energias e aprender com a derrota"

Barcelona e Wolfsburg fizeram neste sábado (03) a final da UEFA Champions League Feminina e o time da Cataluña venceu pelo placar de 3 a 2.

Tommy Stroot, treinador da equipe alemã, garantiu que os jogadores de seu time acabaram por ficar "muito emocionados" depois de perderem uma final da UEFA Champions League em que estavam com dois gols de vantagem e acabaram por perder na segunda etapa frente ao Barcelona.

"De uma forma geral posso dizer que chegar à final foi importante. Não acho que seja fácil voltar lá, sabemos o nível que existe e o que significa chegar aqui. Pequenos detalhes decidem. Sem o seu 3º gol estaríamos chegaram a prorrogação com chances."

Stroot também mostrou a frustração de estar tão perto do título mas não chegar à conquista.

"Estávamos prestes a conquistar o título. Precisei aceitar o que estava acontecendo. Temos que recuperar as energias e aprender com esta derrota."

O maior lamento do técnico do time alemão foi a segunda etapa, quando sofreu três gols (vencia até o intervalo por 2 a 0) e perderam a taça.

"Queríamos estabilizar as coisas no primeiro tempo. Sabíamos e esperávamos que o Barcelona saísse assim. Com 2 a 2 melhoramos. Foi decidido por pequenos detalhes. Eles chegaram duas vezes seguidas e mostraram o qualidade que eles têm."

O treinador ainda explicou a opção de improvisar Pajor na parte esquerda do campo.

"Precisávamos de um jogador-alvo para manter a bola, por isso estava claro que seria Popp. Ela conseguiu muitas bolas, mas às vezes não eram precisas o suficiente. Não cobrávamos todas as cobranças de falta que queríamos, isso poderia Deram-nos mais chances. Ela também queria que jogadores rápidos como Pajor e Jonsdottir estivessem abertos para que pudessem ser perigosos. Estivemos muito bem em ambas as partes."

Por fim, Stroot olha com bons olhos o que foi a temporada o Wolfsburg.

"Antes de mais nada, olho para esta temporada com orgulho. Houve dois temas: assim como eu aprecio e celebro com a equipa quando ganhamos, infelizmente você também tem aceitar quando alguns jogadores estão chorando, porque perder uma final faz isso com você."