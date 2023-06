Em busca do topo: Wolfsburg e Barcelona disputam o título da Champions League Feminina

Chegou o grande dia! Wolfsburg e Barcelona entram em campo neste sábado (03), às 11h, no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, para disputar a final da Champions League Feminina.

As duas equipes já venceram o maior torneio de futebol de clubes do mundo e tentam voltar ao topo da Europa. Barcelona e Wolfsburg já se enfrentaram cinco vezes em toda história, com a equipe alemã tendo ampla vantagem e vencendo quatro duelos, enquanto o Barça venceu apenas um.

Wolfsburg

A equipe alemã já venceu a Champions League em duas oportunidades e de forma consecutiva. Em 2012-13 e 2013-14, mas de lá para cá, não conseguiu mais levantar o troféu, mesmo chegando em três finais, perdendo para o Lyon em todas as edições. Além disso, foram duas semifinais, no qual acabou sendo eliminado.

Wolfsburg eliminou times pesados da categoria. O Paris Saint Germain nas quartas de final e o Arsenal, na semifinal, no qual o placar agregado terminou 5 a 4, com o time alemão vencendo em Londres com o Emirates Stadium lotado.

Já na Bundesliga, o Wolfsburg terminou com o vice, com apenas dois pontos atrás do líder e campeão Bayern de Munique, com 59 pontos. O resultado levou a equipe praa mais uma edição de Champions League, independente do que acontecer no jogo deste sábado.

O destaque do time alemão é o ataque, já que marcou 75 gols em 22 jogos na Bundesliga e tem um dos mais poderosos da Europa, marcando 26 vezes na Liga dos Campeões, atrás apenas do Barcelona e Arsenal.

Provável escalação do Wolfsburg: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Huth, Roord, Popp; Pajor.

Barcelona

O Barcelona tem apenas um título do torneio, mas chegou na final da temporada passada, perdendo para o Lyon na grande decisão. A equipe ficou entre os quatro melhores da Europa nas últimas quatro edições, com duas semis, um vice e um primeiro lugar.

A equipe espanhola eliminou a Roma nas quartas de final, onde venceu com um placar agregado de 6 a 1. Depois, passou pelo forte time do Chelsea, atual campeão da Premier League e Copa da Inglaterra, contra o Manchester United nas duas oportunidades.

Alexia Putellas volta ao time do Barcelona e será um reforço de peso para o time espanhol, depois que se recuperou de um problema físico que o tirou dos gramados durante meses.

"Sou uma jogadora que precisa de enfrentar novos desafios com regularidade. Lidar com a lesão foi difícil, mas no final concentrei todos os meus esforços em estar totalmente recuperada até o final da temporada. Não há melhor momento na temporada, porque é nesta parte final que podemos celebrar. É agora que grandes coisas acontecem. Mas, valeu a pena cada momento difícil que superei. Sinto a pressão habitual que nós temos. Jogar no Barça significa ter que fazer tudo quase perfeitamente. Mas, é muito difícil ser sempre perfeita, há sempre coisas a melhorar. Agora que mais uma vez me sinto a cem por cento novamente, posso dizer que esse sentimento é o mesmo de sempre", disse Alexia Putellas, capitã do Barcelona.

Provável escalação do Barcelona: Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö: Walsh, Bonmatí, Alexia Putellas; Graham Hansen, Geyse, Paralluelo.