Histórico! Barcelona faz três gols no segundo tempo, vira para cima do Wolfsburg e é campeão da Champions Feminina

ue final! Barcelona e Wolfsburg se entrentaram neste sábado (03), pela finalíssima da UEFA Womens Champions League,, na Holanda. Em um Philips Stadium completamente lotado, as equipes fizeram valer o ingresso e realizaram um grande jogo. No final, deu Barça! Em virada incrível, as espanholas bateram as alemãs por 3 a 2. Os gols do Barcelona foram marcados por Patri, duas vezes, e Rolfo. Pajor e Popp fizeram para o time alemão

Wolfsburg sai na frente



O Barcelona foi para o jogo dentro de suas características: muita posse de bola e troca de passes envolvente. O Wolfsburg apostou nos contra-ataques e em pressões pós-perda. E assim contruiu sua primeira jogada que se transformou em gol.



Aos três minutos, Pajor abafou a saída do Barça e tomou a bola de Lucy Bronze. A polonesa avançou e soltou a bomba de fora da área. Paños até chegou a tocar nela, mas ela morreu no fundo das redes, 1 a 0 Wolfsburg.



Depois do gol, a equipe alemã teve mais tranquilidade em manter seu plano inicial de saída nos contra-ataques. O Barcelona ficou desesperado em busca do empate e quase conseguiu aos 15. Depois de cruzamento de escanteio, Walsh apareceu livre, na pequena área, mas cabeceou para fora.



As Culés seguiram com muita posse de bola e levaram perigo, principalmente com Rolfo pelo lado esquerdo. E foi em uma jogada por aquele setor que as espanholas chegaram novamente. Após cruzamente, Hansen se esticou para completar para o gol, mas a bola pegou no tornozelo e foi para fora.



Apesar da pressão catalã, quem chegou ao segundo gol foi o Wolfsburg. Aos 37, usando sua principal arma, as alemãs saíram rápido no contra-ataque, Pajor recebeu livre na direita e cruzou na medida para Popp cabecear e ampliar o placar.



O Barcelona ainda teve tempo para tentar diminuir aos 46 minutos. Depois de boa troca de passes na entrada da área, Paralluelo recebeu de frente para o gol, mas a goleira Frohms saiu bem e evitou o pior.

Virada heróica!

O Barcelona aumentou a intensidade e logo aos três minutos do segundo tempo conseguiu diminuir. Depois de linda jogada de Hansen pelo lado direito, a camisa 10 cruzou e encontrou Patri livre para finalizar para o gol, 2 a 1.



E o Braça voltou a mil por hora! Logo na sequência, aos cinco, em mais uma boa jogada pelo lado direito as espanholas chegaram ao empate. Bonmati driblou a marcação e de canhota colocou na cabeça de Patri que mandou para as redes.



A equipe espanhola continuou melhor, mas as Lobas conseguiram equilibrar um pouco mais o jogo. No entanto, aos 25 minutos, depois de jogada da brasileira Geyse pelo lado direito, a bola ficou com a defesa, que se atrapalhou. A posse voltou para o Barça e, depois de passe de Mariona, Rolfo recebeu sem goleira e virou o jogo para as catalãs!.



Estando à frente do placar, O Barcelona fez o que sabe fazer de melhor: trocar passes. Dessa forma, as espanholas colocaram o Wolfsburg na roda e não deixaram as alemãs assustarem. Tranquilo no jogo, o Barcelona mantive a bola no campo ofensivo e só esperou o apito final para soltar o grito entalado na garganta desde a temporada passada.

É campeão!



O Barcelona fez uma temporada espetacular e saiu coroado com o seu segundo título da Liga dos Campeões Feminina. Depois de se sagrar campeão espanhol com incríveis 28 vitórias e apenas uma derrota, agora foi a vez de conquistar a Europa.



Antes de bater o Wolfsburg na final. O Barça eliminou o poderoso Chelsea nas semifinais e passeou pela Roma nas quartas. Agora, depois de bater na trave na temporada passada, as catalãs podem soltar o grito de campeãs europeias pela segunda vez na história.

Tem brasileira no topo!

E seu nome é Geyse Ferreira! Natural de Maragogi, em Alagoas, Geyse chegou ao Barcelona em 2022 depois de se destacar no futebol espanhol. A atacante de 25 anos, entra para um seleto grupo de apenas quatro brasileiras que levantaram a principal competição de clubes do mundo. Além delas, apenas Marta, Cristiane e Rosane tinham atingido esse feito.