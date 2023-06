Depois de sete jogos, Roma vence Spezia e garante vaga na Europa League

Na tarde deste domingo (04), a Roma bateu de virada o Spezia por 2 a 1. A vitória veio depois de sete jogos sem vencer no campeonato e garantiu a vaga do time romano para a próxima Europa League,.

Os gols da Roma foram marcados por Zalewski e Dybala, de pênalti, já o gol do Spezia foi marcado por Nikolau.

Depois do sofrimento, vaga garantida

Depois da derrota na final da Europa League, quarta-feira (31) contra o Sevilla, a Roma venceu o Spezia na base da emoção. O primeiro tempo começou logo com o gol dos visitantes. Aos cinco minutos, Nikolau abriu o placar de cabeça, colocando fogo no jogo.

Depois de muita pressão, a equipe da casa chegou ao empate com Zalewski. O jogador tentou fazer um cruzamento, mas contou com a sorte da bola passar por todo mundo e morreu no fundo das redes.

No segundo tempo, a Roma se lançou para o ataque. Justamente por conta da pressão os romanos sofrerão alguns ataques da equipe visitante. Na metade da segunda etapa, Dybala entrou em ação e chamou o protagonismo. O argentino fez boas jogadas e foi coroado no final da partida com um pênalti, que converteu e deu a vitória para a Roma.