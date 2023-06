De volta ao Brasil, Pedro Castro avalia temporada nos Emirados Árabes

De volta ao Brasil após sua segunda experiência atuando fora do país, Pedro Castro enfileirou números e momentos especiais com a família nos Emirados Árabes. Contratado pelo Dibba FC por empréstimo junto ao Cruzeiro, o meio-campista terminou a temporada com 14 compromissos pelo time.

Todos eles com 90 minutos em campo e sem ser substituído. O camisa 11 do time fez um gol, deu duas assistências e caiu nas graças do torcedor. Mas Pedro Castro lamenta o desfecho. Mesmo com uma arrancada após sua chegada, o Dibba FC acabou rebaixado por um ponto, empatando na última rodada, quando uma vitória asseguraria a permanência na elite dos Emirados Árabes.

“Foram meses especiais tanto dentro quanto fora de campo. Conseguimos buscar resultados melhores, o time se acertou, e por muito pouco não permanecemos, faltou o gol da virada na última partida, foi por pouco. Triste pela queda, mas foi especial todo o carinho comigo, com a minha família. Eles foram muito legais com a gente sempre”, afirmou o meio-campista, que também jogou no Espanyol, da Espanha.

Antes da chegada do brasileiro, o Dibba FC tinha apenas 11% de aproveitamento. Já com Pedro Castro em campo, o número pulou para 39%, aumentando também a média de gols marcados. Já treinando no Brasil, o meio-campista não sabe se permanece no clube.

“Estávamos batalhando muito pela permanência, todo mundo do clube, o torcedor acreditava. O objetivo era ficarmos na elite. Agora não sei ainda sobre o futuro, vamos definir e ver o que acontece daqui pra frente”, finalizou o jogador, com passagens de destaque no Brasil recentemente por Cruzeiro, Botafogo e Avaí.