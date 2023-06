Com dois gols, Dodô se destaca em vitória do Liepaja pela Liga da Letônia: “Precisávamos muito”

Com dois gols marcados, o atacante Dodô foi o grande nome na vitória do Liepaja por 2 a 1 diante do BFC Daugavpils, pelaLiepaja , na manhã desta segunda-feira (05). Na temporada de 2023, o jogador brasileiro alcançou a marca de seis tentos em 12 jogos, além de duas assistências. Enquanto isso, o seu clube volta a brigar pelo top-3 do campeonato, sendo a zona de classificação para as competições europeias.

"Estou muito feliz por marcar os dois gols e, principalmente, pela vitória. Foi um jogo muito difícil, mas conseguimos impor o nosso estilo e manter a tranquilidade em campo. Precisávamos muito desse resultado positivo, trabalhamos forte nos últimos dias para isso e, graças a Deus, conseguimos os três pontos fora de casa", disse Dodô.

O Liepaja, de Dodô, está na quarta colocação do campeonato nacional, com 23 pontos, sendo a três do Valmiera, com 26, na terceira posição. O Riga e o FK RFS, ambos da capital do país, ocupam as primeiras colocações, com 45 e 41 pontos, respectivamente.

A equipe do camisa 10 volta a campo nesta sexta-feira (09) diante do Super Nova, às 13h (horário de Brasília).