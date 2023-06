Mercado do Manchester United: veja com quem o clube negocia neste momento

A temporada 2022-23 acabou para o Manchester United no último sábado (03), após a derrota na final da FA Cup para o rival Manchester City. Agora, o clube comandado pelo técnico Erik ten Hag foca no mercado de transferência, na busca da qualificação do elenco.

Durante a temporada, a equipe de Manchester sofreu com um elenco curto e com o calendário cheio, onde em certo momento estava disputando quatro competições como Premier League, Europa League, Copa da Liga e FA Cup, as lesões e cansaço pesaram e o time deixou de conquistar pontos preciosos.

Na última janela de transferências de verão, além do técnico Erik ten Hag, chegaram o goleiro Dubrávka, zagueiro Lisandro Martínez, o lateral-esquerdo Malacia, os meias Casemiro e Eriksen e o atacante Antony.

Neste momento, o Manchester United negocia com vários nomes e segundo a imprensa inglesa, o técnico Erik ten Hag quer o mais rápido possível pelo menos dois novos jogadores antes do início da pré-temporada, para que possa ter essas peças no primeiro jogo contra o Leeds, em julho. Confira os nomes e os estágios:

O zagueiro do Napoli foi eleito o melhor defensor da Serie A 2022-23, na qual se consagrou campeão do torneio junto ao time de Napóles. O defensor que atuou em 45 jogos na temporada, tem multa rescisória de cerca de €60 milhões entre os dias 1 e 15 de julho.

Os principais jornais da Itália já noticiaram que o clube inglês tem muito interesse em pagar a multa, chegando inclusive a comunicar ao Napoli, além de oferecer um contrato de €7 milhões por temporada ao sul-coreano.

O confiável jornal de Nápoles, Il Mattino, já noticiou que o zagueiro irá para a Coreia do Sul cumprir o serviço militar obrigatório no país e logo em seguida viajará para Manchester para acertar os termos pessoais.

Rabiot

Alvo do Erik ten Hag desde o verão passado, no qual resultou na desistência do Manchester United após a mãe e empresária do francês exigir um alto salário, o atleta da Juventus ficará sem contrato a partir de julho.

O volante francês tem sido procurado pelo clube inglês e alguns jornais da Itália alegam que os Red Devils estão na liderança para chegar a um desfecho.

Mason Mount

O atleta tem apenas um ano de contrato com o Chelsea e recusou diversas propostas de renovação, chegando a se despedir do clube no último jogo da equipe londrina na Premier League. De acordo com o confiável The Telegraph, Mount acertou os termos pessoais com o Manchester United. Fabrizio Romano publicou que o contrato não será um problema para o negócio ser concluído.

Foto: Divulgação/Chelsea

Mas nem tudo está resolvido. Por mais que Mount tenha apenas um ano de contrato, o Chelsea exigir cerca de €80 milhões pelo atleta. O The Telegraph comunicou no fim de semana que os Diabos Vermelhos irão fazer uma proposta de aproximadamente €60 milhões.

Hojlund e Harry Kane

O principal alvo do Manchester United para o mercado é um centroavante. Harry Kane é o nome que o técnico Erik Ten Hag mais tem desejo de contar no elenco do clube, mas é uma situação mais complicada entre todos os jogdores da lista.

Por ser jogador do Tottenham, rival do United, o presidente do clube londrino Daniel Levy exige acima dos €120 milhões para o negócio ser concluído. Além disso, conta com a concorência do Real Madrid, após os Merengues perderem Benzema.

Devido à dificuldade para contratar o atacante de 29 anos, o Manchester Untied se viu obrigado a partir para outros alvos. E achou no Hojlund, centroavante da Atalanta, uma possibilidade de um bom negócio.

O jogador marcou 16 gols e deu sete assistências na temporada pelo clube de Bérgamo. A Atalanta exige cerca de €50 milhões. De acordo com jornais ingleses, o Manchester United recolheu informações junto ao clube italiano e neste momento, negocia com representantes do atleta dinamarquês.