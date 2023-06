Vicenzo Italiano lamenta derrota na final da Conference: "Perdemos duas finais em um periodo de 15 dias e isso faz mal"

Em sua segunda final como tècnico da Fiorentina Vicenzo Italiano viu um bom jogo. Gesticulou bastante a beira do gramado e tentou de todas as formas fazer com que seu time correspondesse ao seu nervosismo e ganhasse o jogo. Porém o resultado foi adverso.

A fiorentina foi derrotada em 2 a 1 pelo West Ham, em Praga, no Fortuna Arena, não conseguindo conquistar o pricipal título de sua historia a Conference League. Os gols da partida foram de Bonaventura para a Viola e para os martelos de Londres os gols foram de Said Benrahma e Jarrod Bowen no finalzinho do segundo tempo para sacramentar a derrota italiana.

Fala, presidente Rocco Commisso

O presidente da viola, Rocco Commisso deu entrevista depois do termino da partida e ressaltou o orgulho que sente de sua equipe de seus torcedores e o quanto ficou frustado com a torcida adversária. "Eu disse que estou orgulhoso deles e que foi muito bonito embora, tenhamos perdido as duas partidas mais importantes na temporada. Conseguimos jogando e jogando e pudemos fazer gols no final, não creio que esse seja o fim , então, vamos para frente. Eu quero agradecer a todos os torcedores que vieram aqui e o que eles fizeram a Biraghi não é aceitável em nenhum campo de futebol e vou falar com o presidente da Premier League que isso não me parece bom."

Quando o presidente foi perguntado sobre se havia falado com o técnico da equipe ele respondeu que já havia se comunicado com todos. "Eu o parabenizei pela temporada que ele fez, mas todos nós estamos com a moral lá embaixo. Vamos ver, vamos, devemos andar para frente , porque a nossa ... como se diz.... o nosso verão começa daqui e que o ano que vem vai ser ainda melhor. "

Quanto a questão sobre o futuro ele despistou e parabenizou mais uma vez a torcida. "Olha nós perdemos .... mas esse é o futebol, me desculpei com os fãs porque eles esperam mais de nós e veremos e que faremos em um futuro , esta bem?!"

Fala, Técnico Vicenzo Italiano

"Que perdemos duas finais em um periodo de 15 dias e faz muito mal, faz mal, especialmente isto, onde pessoalmente vi uma Fiorentina enfrentando um adversário dentro de campo que saiu antes da final perdida muito pela atenção mesmo com muito menos qualidade sobretudo no primeiro tempo por que não queremos dar-lhes bolas e nem meter em risco a partida e dpis episodios de penalti que não foram revistos , mas pela dinamica eu vi somente em campo poderia muito bem apenas ter sido apitado.E então em uma bola que você poderia trabalhar facilmente de maneira diferente perdemos , mas o detalhe como semore digo faz toda a diferença e portanto em duas finais não saimos com o troféu e me desculpe , mas a primeira coisa que pensei após perder duas finais desse mesmo jeito agora eu vivi isso e faz muito mal".

Sequencia

Agora, ambas as equipes entram na tão sonhada férias de verão europeu e só voltam a jogar em agosto quando ambas as ligas locais começam.