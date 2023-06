Jonatas Santos avalia temporada pelo Al Ain: "Segunda colocação mostra a qualidade do nosso clube e elenco"

O Al Ain encerrou a temporada da UAE Pro League, a liga dos Emirados Árabes Unidos, na segunda colocação na edição 2022/23. O time conta com brasileiros no elenco e é uma das grandes forças do futebol no país. Na temporada anterior, inclusive, havia conquistado dois títulos, por exemplo, um deles sendo o da liga nacional. O atacante Jonatas Santos, de 21 anos, formado nas categorias de base do Fluminense é um desses nomes.

O jogador disputou sua terceira época pelo clube e ressaltou a competitividade na temporada que se encerrou recentemente.

"Foi uma temporada muito competitiva, vínhamos de uma época vitoriosa e sabíamos que o nível seria ainda maior. Brigamos até o final em busca do título da liga, mas foi uma temporada de muitos aprendizados. Claro que gostaríamos de ter sido campeões, é sempre nosso objetivo, mas a segunda colocação mostra a qualidade do nosso clube e elenco. E tenho certeza que voltaremos ainda mais fortes na próxima temporada", explicou.

Jonatas fez 29 jogos na temporada, sendo desses 20 pela liga. Ele acumulou 3 gols e 2 assistências na época. Ele valorizou o espaço conquistado na equipe.

"Fico feliz pelas oportunidades que conquistei, pelo espaço e chance de ter sido titular também, é um elenco com jogadores de muita qualidade, que sempre estão dando seu máximo e pensando nos objetivos do clube, então fico feliz em ter ajudado em mais uma época. Agora é descansar e focar no retorno da pré-temporada, para fazermos um próximo ano ainda melhor", finalizou.