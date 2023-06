Hey Jude! Real Madrid anuncia contratação de Bellingham por seis temporadas

O Real Madridcomeçou com tudo na janela de transferência. O Clube abriu os cofres e revelou a contratação de Jude Bellingham,, ex-Borussia Dortmund, por 103 milhões de euros (cerca de R$ 543 milhões na cotação atual), mais 30% do valor se as metas forem batidas. O meia assinou vínculo por seis temporadas, até junho de 2029.

Aos 19 anos, Bellingham defendeu os Aurinegros por três temporadas. Na campanha 2022-23, foi eleito o melhor futebolista da Bundesliga, além de ter balançado a rede 14 vezes, sendo o seu melhor número pelo Dortmund. Conquistou apenas uma DFB Pokal durante sua passagem pela Alemanha, em 2020-21.

Camisa aposentada

Bellingham foi revelado pelo Birmingham, entrando na história dos Blues, quando se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo, com 16 anos e 38 dias, e a marcar, tendo 16 anos e 63 dias. Ao todo, foram 44 partidas, com quatro gols e três assistências. Assim que deixou o clube, rumo ao Borussia Dortmund, o time aposentou a camisa 22.