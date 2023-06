Espanha vira contra Itália e encara Croácia na final da Liga das Nações

Nesta quinta-feira (15), a Espanha bateu a Itália por 2 a 1 na semifinal das Liga da Nações e avançou para a grande final. Agora a seleção espanhola enfrenta a Croácia que eliminou ontem a Holanda. O jogo contou com um herói improvável, Joselu, que decidiu a partida com menos de cinco minutos em campo. O jogador havia entrado em campo aos 38 minutos do segundo tempo, e aos 42 fez o gol da classificação de seu país.

Inicio agitado

A seleção espanhola começou o jogo com sua famosa pressão em cima de sua adversária. Logo aos 3 minutos, a La Roja contou com a falha de Bonucci na saída de bola e abriu o placar com Yeremi. Porém, os italianos não deixaram nem os mandantes comemorarem porque logo após acharam um pênalti cometido por Le Normand, que foi convertido por Immobile.

Isso tudo ocorreu com menos de 10 minutos de partida. Em seguida, a Azurra teve um gol anulado por impedimento. Jorginho encontrou Frattesi nas costa da defesa, porém o camisa sete estava em posição irregular, que foi assinalada pelo VAR.

Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Após o intervalo, a partida continuo aberta para ambos os lados. A Espanha mantinha seu padrão de jogo de toques rápidos e intensidade, enquanto a Itália se defendia. Na segunda etapa, foi a vez dos goleiros também brilharem. Aos 3, Donnaruma fez uma ótima defesa em uma cabeçada de Merino. Já pelo lado espanhol, Simón defendeu um belo chute de Frattesi, depois de boa jogada de Zaniolo.

Aos 42 do segundo tempo, saiu o herói improvável do jogo, Joselu, que havia entrado fazia menos de 5 minutos marcou o gol da vitória e classificação da Espanha. Logo após um belo chute de Rodri de fora da área, a defesa italiana não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante espanhol, que não desperdiçou. Dessa maneira, a La Roja deixou para trás a Azurra, apagando um pouco da cabeça a semifinal da Eurocopa 2021.

Decisões

A Liga das Nações terá um campeão inédito em sua terceira edição. A final será disputada entre Espanha e Croácia, em Roterdã, no próximo domingo (18), às 15h45. Já a Itália enfrenta a Holanda na disputa de terceiro e quarto lugar, também domingo, Porém às 10h.