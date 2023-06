Novo reforço, Joselu é anunciado pelo Real Madrid

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Joselu, 33 anos. O jogador vem por empréstimo do Espanyol para atuar por uma temporada, porém existe a opção do clube merengue adquirir o jogador em definitivo por R$7,9 milhões.

Ele chega para suprir a carência no setor de ataque do time madrilenho, após a saída de Karim Benzema. Na temporada passada (2022/2023), Joselu disputou pelo Espanyol 38 jogos e balançou a rede 17 vezes.

• Velho conhecido

Essa será a sua segunda passagem com a camisa dos “Los Blancos”. Aos 20 anos ele chegou nas categorias de base do clube, depois jogou duas temporadas pelo Real Castilla, o time B. Em seguida em 2011/12, disputou partidas sob o comando de José Mourinho, mas não conseguiu conquistar espaço e foi para o Hoffenheim, da Alemanha.