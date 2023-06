Brasileiro Cauã Santos se surpreende com estrutura de clube austríaco: "Outro mundo"

Um dos reforços para a próxima temporada europeia, o atacante brasileiro Cauã Santos rasgou elogios à estrutura do Hai Schalchen-AUS, clube da quinta divisão nacional.

Mesmo longe dos holofotes, Cauã contou que a meta do clube austríaco é chegar nas principais ligas da Áustria nos próximos anos.

“O clube está crescendo bastante, principalmente para a competição que disputamos. O presidente está investindo muito, a meta é ambiciosa e eles querem subir de divisão até chegar na primeira divisão. Eu já visitei alguns clubes maiores e a estrutura é a mesma. Estou feliz aqui”, comentou o jogador.

Formado nas categorias de base do EC São Bernardo, o brasileiro realizou uma cirurgia no joelho neste mês, mas afirmou que já está ansioso para se fortalecer e evoluir no Schalchen.

“Operei nesta semana. A recuperação será de seis meses, a expectativa é voltar bem, treinar forte e evoluir na temporada. Já estou ansioso”, finalizou o atacante.