Promessa no Brasil, Alison Matheus reforça o ataque do Sharjah FC ao lado de ex-Barcelona

O atacante Alison Matheus é o mais novo reforço do Sharjah Football Club, equipe do Emirados Árabes Unidos. O garoto de 19 agora vai formar ataque com Paco Alcácer, atacante espanhol que formou dupla de ataque com Neymar no Barcelona e chegou à Seleção da Espanha. A equipe também conta com Miralen Pjanic, ex-Barcelona, Juventus, Roma e Seleção Bósnia.

“Todo jogador sonha em estar ao lado de grandes craques do futebol mundial. O Paco jogou pelo Barcelona, Borussia Dortmund, Villarreal... tem uma experiência incrível e disputou os maiores torneios do mundo. Quero aproveitar o momento para aprender com ele e construirmos história aqui no Sharjah”, disse Alison.



Foto: Divulgação / Sharjah Football Club

O Sharjah FC é um clube fundado em 1966 na cidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. A tradicional equipe empilha taças e já foi campeã da UAE League Cup Winner (1x), UAE Champion (6x) e UAE Cup Winner (9).

“Eu chego muito motivado com a oportunidade no Sharjah. Por onde passei busquei dar o meu melhor e ajudar o meu clube sempre com muito respeito e empenho. Agora não será diferente. Estou muito focado e vou trabalhar o máximo possível para poder recompensar toda a confiança dentro de campo”, disse Alison.

Alison atuou por Grêmio e Corinthians, de 2014 a 2016 e 2016 a 2019, antes de chegar no Santos, seu último clube no futebol brasileiro. Ao todo, foram três anos defendendo o Alvinegro Praiano, passando pelas categorias sub-15 e sub-17, além do sub-20. Em seu ano de estreia, inclusive, foi artilheiro do clube no Campeonato Paulista, com 21 bolas na rede.

Em 2022, último ano pelo Alvinegro Praiano, Alison atuou em 261 minutos, marcou três gols e três assistências, o que deu uma média de uma participação direta em gol a cada 44 minutos.

Alison teve uma passagem recente pelo Académico de Viseu, de Portugal. Na pré-temporada, o jogador viajou com a equipe para Viena, na Áustria, e tem retorno marcado para o começo de agosto para seguir os treinamentos no CT do clube e realizar a estreia oficial na temporada.