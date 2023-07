Espanha e Costa Rica se enfrentam na abertura do grupo C

Após abrirem a rodada do grupo E da Copa do Mundo Masculina, pouco mais de seis meses atrás, Espanha e Costa Rica voltam a duelar, só que desta vez, na abertura do grupo C da Copa do Mundo Feminina.

O duelo desta sexta-feira (21) abrirá a rodada do Grupo C, o qual também conta com Zâmbia e Japão (a única seleção já campeã do grupo). A bola rolará às 4h30 (horário de Brasília) no estádio Wellington Regional, em Wellington, capital da Nova Zelândia.

O lado espanhol

No ano passado, os homens levaram a melhor, derrotando a seleção Costa-Riquenha por 7 a 0, porém, a situação é ainda mais animadora quando se trata das mulheres. Lideradas por Alexia Putellas, a atual melhor jogadora do mundo, as espanholas são fortes candidatas ao título, e chegam para a competição embaladas.

Nas eliminatórias para a Copa, La Roja foi perfeita, venceu todos os seus oito jogos, assegurando-a vaga direta para a fase de grupos do torneio. Além do mais, elas vem de dez vitórias nos últimos 12 amistosos pré- copa.

O lado costa-riquenho

Diferentemente de sua adversária, que é favorita, o panorama é bem diferente do lado da Costa Rica. A seleção da Concacaf não possuiu muitas dificuldades para se classificar para a competição, pois, a federação possui cinco vagas diretas para o mundial, além de uma possibilidade de repescagem, numa eliminatória disputada por apenas oito seleções.

Na preparação para a competição, a seleção da América Central realizou 15 amistosos preparatórios, porém, perdeu 10 deles, e ganhou apenas dois.

Prováveis escalações

Espanha

Rodríguez; Carmona, Andrés, Cordina e Battle; Abelleira, Bonmati e Putellas; Hermoso, Caldentey e Paraluello.

Técnico: Jorge Vilda

Costa Rica

Solera; Villalobos, Benavides, Campo e Coto; Alvarado, Granado, Villalobos e Chinchilla; Herrera e Rodriguez.

Técnica: Amelia Valverde.