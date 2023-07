Vitória histórica! Nova Zelândia surpreende e vence Noruega na abertura da Copa do Mundo Feminina de 2023

A Copa do Mundo Feminina de 2023 começou com uma surpresa emocionante. Na estreia do torneio na madrugada desta quinta-feira (19), a Nova Zelândia faz história ao vencer a Noruega por 1 a 0. Com um gol de Wilkinson, a seleção anfitriã conquista sua primeira vitória em Copas, surpreendendo a favorita europeia no grupo A.

The perfect start for the #FIFAWWC co-hosts, @NZ_Football! 😍 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 20, 2023

Fazendo história

Apesar de já ter participado de cinco edições anteriores do Mundial, a seleção neo-zelandesa nunca havia vencido uma partida no torneio. No entanto, tudo mudou quando Wilkinson, com brilhante atuação, marcou o gol decisivo, garantindo a vitória por 1 a 0 e colocando a Nova Zelândia no caminho de uma possível inédita classificação para as oitavas de final.

O jogo em si foi bastante morno, principalmente na etapa inicial. No entanto, no fim do segundo tempo, a história da partida poderia ter tomado outro rumo. Primeiro, Hansen acertou a trave e quase empatou o jogo para as norueguesas, porém, no ataque seguinte, ela acabou colando o braço na bola dentro de sua área e o pênalti foi marcado com a ajuda do árbitro de vídeo. Percival foi para a cobrança e acabou carimbando o travessão. A seleção da casa conseguiu segurar o placar nos minutos finais e saiu com os três pontos.

Roubou a cena!

Enquanto todas as atenções estavam voltadas para Ada Hergeberg, ganhadora da Bola de Ouro em 2018 e destaque da seleção norueguesa, foi a atacante Wilkinson da Nova Zelândia quem se destacou ao longo da partida.

A jogadora do Sporting, de Portugal, liderou o ataque de sua equipe com maestria, impulsionando o volume ofensivo e a motivação da torcida local. No segundo tempo, a atuação brilhante de Wilkinson foi coroada com um gol histórico que deu a vitória para a seleção da casa. Ao final do jogo, a atacante foi substituída e aplaudida de pé pelos torcedores.

Foto: Divulgação / FIFA

Público histórico

O estádio nacional do futebol neo-zelandês, Eden Park, foi palco de um momento memorável ao sediar a abertura da Copa do Mundo Feminina de 2023. Com uma atmosfera vibrante e entusiasmada, 42.137 torcedores marcaram presença para apoiar as seleções em campo, estabelecendo assim o maior público já registrado em uma partida de futebol na história da Nova Zelândia. A presença massiva da torcida reflete o crescente interesse e apoio ao futebol feminino no país e ressalta a relevância do torneio para o cenário esportivo mundial.

Foto: Divulgação / FIFA

Como os times ficam?

A vitória da Nova Zelândia no jogo de estreia do grupo A da Copa do Mundo Feminina serve como um alerta para as demais equipes. Com três pontos conquistados, a seleção da casa assume a liderança da chave, que terá a outra partida da primeira rodada na madrugada de sexta-feira: Suíça x Filipinas. Na próxima rodada, as anfitriãs enfrentam Filipinas, e a Noruega pega a Suíça.