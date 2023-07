Douglas Silva valoriza experiência no profissional do Lajeadense e comenta sobre fase decisiva

O jovem Douglas Silva vem ganhando cada vez mais espaço na equipe do Lajeadense. O jogador chegou ao clube já na preparação para a Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho e soma 11 jogos pelo clube, que realizou 14 partidas na competição. O atleta falou sobre essa experiência que vem tendo.

“Tem sido uma experiência nova para mim. Tenho procurado aprender e crescer o máximo aqui. A adaptação no profissional é diária. Por mais que eu já tenha competido em uma Série D pelo Tubarão ainda estou me adaptando ao ritmo intenso que diferencia muito de um Sub-20”, contou.

Douglas tem contrato com o clube gaúcho até o final da Divisão de Acesso. O time se prepara para os dois confrontos das quartas de final contra o Brasil de Farroupilha. Apenas duas equipes conquistam a vaga para a elite do futebol do Rio Grande do Sul em 2024. O atleta também comentou sobre o que espera desses jogos.

“Esperamos um grande jogo e estamos prontos para o que vier. O acesso é o nosso objetivo principal dentro da competição e sempre foi. Agora estamos mais perto. É o momento de trabalhar e ter muito foco sempre mantendo os pés no chão”, finalizou.

Com passagens pelas bases de Juventude e Internacional, o atleta se destacou no Atlético Tubarão em 2019 pela equipe Sub-17. Já no ano seguinte, em 2020, estreou pelo profissional onde fez seis jogos na Série D do Campeonato Brasileiro. Após isso foi contratado pelo Coritiba onde ficou de 2021 até 2023 e realizou 26 jogos pelo Sub-20. Tendo disputado competições como Copa do Brasil Sub-20 (Campeão), Paranaense Sub-20, Copa SP e Brasileiro de Aspirantes.