Álvaro Oliveira acerta com equipe da primeira divisão dos Emirados Árabes

O atacante brasileiro Álvaro Oliveira, acertou a sua ida para o Al Bataeh, equipe dos Emirados Árabes. Essa não será a primeira experiência do jogador nos Emirados, desde 2019 ele atua por clubes do país. Nas últimas duas temporadas, o brasileiro atuou pelo Dibba Al Fujairah e foi destaque da equipe. Álvaro falou sobre o acerto com o novo clube e a permanência no futebol dos Emirados.

“Estou muito feliz por chegar ao Al Bataeh. É uma equipe que tem uma grande estrutura, disputa a primeira divisão e, com certeza, vai brigar por grandes coisas nessa temporada. Desde que terminou a última temporada, surgiram algumas conversas, e eu queria permanecer no futebol dos Emirados, pois já estou muito bem adaptado e gostaria de continuar atuando por aqui”, disse.

Álvaro Oliveira comenta expectativa da temporada pelo Al Bataeh

Álvaro tem 22 anos e é natural do Espírito Santo. O Capixaba acertou contrato com o grupo até junho de 2028. Na última temporada, disputando a primeira divisão pelo Dibba, Álvaro marcou seis gols, além de cinco assistências. O atacante comentou sobre a expectativa para a temporada.

“Tenho uma grande expectativa para essa temporada, espero fazer bons jogos, marcar muitos gols e ajudar o Al Bataeh na busca dos objetivos que foram traçados agora no início. Sabemos que vamos ter adversários qualificados pela frente, mas o nosso time está fazendo boas contratações, possuímos uma boa estrutura e temos a expectativa de fazer uma boa temporada”, concluiu.