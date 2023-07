Espanha domina e vence a Costa Rica pela Copa do Mundo Feminina

Na madrugada desta sexta-feira (21), a seleção feminina da Espanha mostrou sua força no cenário internacional ao estrear na Copa do Mundo Feminina com uma vitória incontestável contra a Costa Rica. Em uma partida disputada no Wellington Regional, na Nova Zelândia, a La Roja dominou o jogo, aplicando uma goleada de 3 a 0 na equipe costarriquenha, válida pela primeira rodada do Grupo C.

Gols rápidos e controle absoluto

Os três gols que definiram a partida foram marcados no primeiro tempo, em um intervalo de apenas sete minutos. O marcador foi inaugurado com um gol contra de Del Campo, seguido por Bonmati e González, que ampliaram a vantagem espanhola. A Espanha demonstrou sua efetividade no ataque, terminando a partida com incríveis 45 finalizações.

Foto: Divulgação / RFEF

Goleira da Costa Rica brilha e evita placar mais elástico

Apesar da superioridade espanhola, o placar não foi mais elástico graças à brilhante atuação da goleira Solera. A arqueira da La Sele defendeu um pênalti cobrado por Hermoso, mantendo a esperança de sua equipe na partida. No entanto, mesmo com algumas tentativas de contra-ataque, a Costa Rica não conseguiu superar a sólida defesa espanhola e pecou na hora de finalizar suas oportunidades.

Foto: Divulgação / FIFA

A melhor do mundo está de volta

Estrela da seleção espanhola e eleita a melhor jogadora do mundo nas duas últimas edições, Alexias Putellas, entrou em campo apenas na segunda etapa. A jogadora do Barcelona se recuperou recentemente de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. No entanto, a Espanha já estava em ritmo de treino, cadenciando as idas ao ataque e trocando mais passes.

Como os times ficam?

Com o resultado, a Espanha fica na liderança do Grupo C, somando três pontos e um saldo de três gols. Já a Costa Rica, amarga a lanterninha do grupo. Zâmbia e Japão se enfrentarão na madrugada de sábado (22), às 4h, fechando a primeira rodada do grupo.

O próximo desafio da La Roja será contra a Zâmbia, na madrugada da próxima quarta-feira (26), enquanto a La Sele enfrentará o Japão no mesmo dia.