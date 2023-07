Jorge Vilda enaltece vitória da Espanha, mas alerta: "Poderia ter sido mais volumoso"

Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo e mesmo sem contar com a estrela Putellas de forma 100%, a Espanha estreou nesta sexta-feira com muita facilidade, ao bater a Costa Rica por 3 a 0, com gols da Valéria del Campo, contra, Aitana Bonmatí e Esther Gonzalez.

Agora, a equipe espanhola é líder do grupo e já pode conquistar a vaga para a próxima fase do Mundial na segunda rodada, em caso de combinações de resultados.

Jorge Vilda comentou sobre o time na Copa do Mundo. Após o confronto, o técnico

"Chegamos ao Mundial com muito entusiasmo. Começamos bem e o que estamos olhando é seguir em frente, não estamos olhando para trás. O futebol é o presente e o futuro próximo", disse.

Vilda ainda explicou sobre o preparo físico da atual melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas, que entrou na reta final do segundo tempo, e ainda não pode atuar todos os minutos.

"Vamos seguir as recomendações da equipe médica. Hoje, eles disseram que ela poderia jogar alguns minutos. Cada minuto dela conta", pontuou.

Jogadoras pontuam triunfo da Roja

Salma, sobre os gols da Espanha contra a Costa Rica: "Éramos ambiciosas. Tínhamos em mente marcar gols. Numa competição como esta é importante. Nós faltou isso. Que ele nos ensine para a próxima, a ser mais contundentes e eficazes", disse.

Aitana Bonmatí, que deixou o seu gol na partida, mencionou o período afastada da seleção.

“Foi um ano difícil, mas deixamos tudo para trás por dias. Fico feliz depois de tudo o que aconteceu este ano, por estar no time titular e jogar o Mundial porque até o último minuto não sabia se ia jogar.”