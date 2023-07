Léo dos Reis se despede do Monza, da Itália: “Gratidão”

O atacante Léo dos Reis se despediu do Monza, da Itália, na última semana. O jogador foi o grande destaque da equipe no título da segunda divisão Sub-19 com 16 gols e 11 assistências em 34 jogos.

“Sinto muita gratidão e carinho pela minha passagem ao Monza. Foi uma experiência única e eu não tenho palavras para agradecer aos dirigentes, companheiros de time e, principalmente, aos torcedores da equipe que me apoiaram durante todo o tempo. Pode ter certeza de que o Monza ganhou um grande admirador”, disse Léo.

Léo dos Reis ainda não definiu o seu futuro, mas se mantém tranquilo. Com passagem pela seleção Sub-16 da Espanha, o artilheiro aguarda definição e prega otimismo nos próximos passos da carreira.

“Minha maior preocupação é em jogar futebol e conquistar títulos. Deixo o meu futuro nas mãos dos meus empresários, tenho certeza de que a melhor decisão será tomada. Pude ser campeão no Monza e esse é o meu maior objetivo. Com respeito e muito trabalho, pretendo seguir vencendo e conquistando meu espaço”, explica o jogador.



Foto: Divulgação / Monza

Cria das categorias de base do Barcelona, Leo dos Reis ficou na Espanha até a temporada 2020/21, quando se transferiu ao Birmingham, da Inglaterra. No Reino Unido, vestiu a camisa do Birmingham City na temporada 2021/22, atuando pelo Sub-23 da equipe. Na época, apesar de ter apenas 19 anos, o atacante se destacou no sistema ofensivo do clube marcando cinco gols e uma assistência em 10 jogos.

Família influente no Futsal

A família de Léo possui uma história grande no futsal mundial. Seu pai, Marcelo dos Reis Soares, mais conhecido como Marcelo Madona, era jogador de futsal da seleção espanhola. Nascido em Manaus (AM), Marcelo passou cerca de 15 anos no futsal espanhol, se naturalizando e entrando para a seleção do país. O momento alto na carreira foi a conquista da Copa do Mundo de Futsal em 2004, fazendo o gol da vitória na final do torneio contra a Itália.

Outro nome importante na história do futsal foi Jordi Sánchez Piris, tio do atacante, que também foi jogador de futsal do Barcelona atuando na equipe catalã de 2008 a 2010.