Uma das favoritas ao título, Inglaterra encara Haiti na abertura do grupo D

Inglaterra e Haiti se enfrentam na abertura do grupo D da Copa do Mundo Feminina neste sábado (22) às 6h30 no Brisbane Stadium, em Brisbane, na Austrália. O grupo ainda conta com a presença de Dinamarca e China, as quais se enfrentam também amanhã às 9h.

O lado inglês

As atuais campeãs da Eurocopa chegam com o “status” de favoritas ao título e contam com 16 jogadoras do elenco campeão europeu no atual elenco.

Apesar de sua capitã, Leah Williamson, ser desfalque certo após romper o ligamento cruzado anterior do joelho, as inglesas contam com a liderança de Keira Walsh, a melhor jogadora da final da Euro e uma das melhores meio-campistas do mundo no momento, para irem longe na competição.

Apesar disso, os resultados pré-copa não foram animadores para as Lionesses, com empate contra o Brasil e derrota para a Austrália.

O lado haitiano

Cotadas para a lanterna do grupo, a seleção caribenha chega para disputar sua primeira Copa do Mundo. Após várias crises internas, entre elas, com alegações de abuso dentro da federação, as haitianas contam com uma história inspiradora para chegarem até aqui.

Por ter se classificado pela repescagem contra o Chile, o Haiti realizou uma preparação menor para o torneio, e acabou derrotado em seus últimos quatro amistosos.

Porém, a equipe conta com Melchie Dumornay, jogadora do Lyon, da França, uma das maiores promessas do futebol atualmente, para tentarem surpreender.

PROVAVÉIS ESCALAÇÕES

Inglaterra

Mary Earps; Lucy Bronze, Millie Bright, Alex Greenwood e Rachel Daly; Keira Walsh; Lauren James, Georgia Stanway, Ella Toone e Lauren Hemp; Alessia Russo.

Técnica: Sarina Wiegman.

Haiti

Kerly Théus; Betina Petit-Frère, Jennyfer Limage, Tabita Joseph e Kethna Louis; Melchie Dumornay e Maudeline Moryl; Batcheba Louis, Sherly Jeudy e Nérilia Mondésir; Roselord Borgella.

Técnico: Nicolas Delépine.