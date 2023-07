Luiz Neto deixa Vizela-POR após duas temporadas

Após duas temporadas, o zagueiro brasileiro Luiz Neto anunciou sua saída do Vizela, clube da primeira divisão de Portugal. Somando as categorias Sub-19 e Sub-23 em que atuou, foram 56 jogos e quatro gols anotados.

Luiz Neto esteve em campo em 27 deles dos jogos da equipe Sub-23 na última temporada. Sendo assim, atuou em 2320 dos 2430 minutos que poderia ter jogado durante toda a época. Os números levaram o defensor a se tornar o segundo atleta que mais esteve em campo pelo Vizela em todo o ano.

Na temporada, o zagueiro brasileiro atuou pela equipe nos torneios da Liga Nacional, Torneio de Abertura da Liga Revelação e Taça Revelação.Titular absoluto, Luiz Neto valorizou sua passagem e já mira o próximo desafio na carreira.

"Foram duas temporadas no Vizela, mas toda história tem seu capítulo final. E sinto que chegou o meu. Quero focar no que virá e o que já foi fica no passado", disse o zagueiro.

Natural de Santos, litoral de São Paulo, Brasil, Luiz Neto seguiu para Portugal. No país, o brasileiro iniciou carreira no Nogueirense, localizado na freguesia de Nogueira da Maia, concelho da Maia, distrito do Porto, entre as temporadas 2019/20 e 2020/21.

Luiz Neto recebeu a primeira oportunidade no futebol na equipe Sub-15 do Taubaté. Antes, porém, o jogador início a vida como atleta no tênis clube. Cidadão Luso-brasileiro, Luiz Neto é sobrinho de Rodrigo Beckham, ex-jogador do Corinthians.

"Quero focar nos meus próximos objetivos em Portugal, vou me preparar bem e estar melhor ainda para os próximos desafios que aparecerem na carreira. Estou bem adaptado não só com o futebol daqui, mas também com a cultura do país", finalizou.

Luiz Neto nasceu em janeiro de 2003 (20 anos) e tem 1,82m. Seus primeiros passos no futebol foram no setor ofensivo, porém, foi sendo recuado aos poucos, até se tornar um zagueiro de ofício.