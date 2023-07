Messi estreia pelo Inter Miami com gol da vitória

A magia começou nos Estados Unidos! Na noite desta sexta-feira (21), o Inter Miami recebeu a equipe do Cruz Azul, do México, pela primeira rodada da Leagues Cup, em partida que marcou o início da história de Lionel Messi em solo norte-americano.

Iniciando no banco de reservas, o craque viu sua equipe sofrer nos minutos iniciais, mas abrir o placar com Robert Taylor, no fim da primeira etapa. O argentino comemorou bastante o gol marcado pelo novo companheiro de vestiário.

A festa ficou ainda maior aos oito minutos do segundo tempo, quando o técnico Tata Martino promoveu três alterações na equipe de Miami. Messi entrou em campo ao lado de seu amigo Sergio Busquets, multi-campeão pelo Barcelona ao lado do argentino, e de Josef Martínez, artilheiro do Inter e da seleção Venezuelana. O craque logo recebeu a faixa de capitão, sob muitos aplausos dos espectadores.

A cada toque na bola, o gênio era ovacionado pela torcida local, que vibrava e vivia intensamente a experiência de ver Messi em campo.

A festa, no entanto, foi ameaçada por Uriel Antuna, que empatou o jogo para os mexicanos 10 minutos após a entrada do campeão mundial.

Entretanto, a celebração do maior jogador da atual geração estava apenas começando. Messi foi genial ao ceder assistência para Martínez, mas o gol foi anulado por impedimento. Em busca de estrear com o pé direito, o sete vezes vencedor da bola de ouro comandava as ações ofensivas da equipe, enquanto o goleiro Drake Callender fechava à baliza com boas defesas.

No momento em que o Cruz Azul dominava a partida e estava mais próximo do gol, a genialidade de Messi falou mais alto. Em cobrança de falta no último lance da partida, aos 49 minutos da etapa complementar, o camisa 10 marcou um golaço, dando a vitória ao time de David Beckham, que foi as lagrimas com o gol da vitória, e fechando seus primeiros minutos nos Estados Unidos com chave de ouro. Este foi o gol de número 808 na carreira de Lionel Messi. O atleta também alcançou a marca de 63 gols de falta.

Após a partida, Messi se mostrou emocionado ao comentar sobre o momento:

"Eu só quero me divertir e dividir todas essas pessoas que vieram ver o jogo. Eu amo essa energia. Quero agradecer a todas as pessoas que vieram ou estão assistindo de casa minha estreia. Um grande abraço a todos e a todas", disse o camisa 10, que continua encantando o mundo ao apície de seus 36 anos.

O craque ainda demonstrou humildade e que continua com seu espírito vencedor ao comentar sobre o gol:

"Eu não me importo muito com o gol de falta, eu só quero ajudar a equipe a vencer. Não ligo para gols individuais, só quero ajudar a equipe".

A história de Messi na MLS está apenas começando, mas já obteve um pequeno capítulo que condiz com sua história, genialidade, trajetória e com as expectativas de todos sob um dos maiores jogadores de todos os tempos. Que seja uma grande trajetória para o atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA!