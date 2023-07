Holanda estreia na Copa do Mundo Feminina com favoritismo diante de Portugal

No encerramento da primeira rodada do Grupo E, Holanda e Portugal entram em campo na madrugada deste domingo (23), a partir das 4h30, em duelo no Forsyth Barr Stadium, na Nova Zelândia, pela Copa do Mundo FIFA Feminina de Futebol.

O duelo definirá a classificação do grupo após a primeira rodada. Na última sexta-feira (21), os Estados Unidos encontraram mais dificuldades do que o esperado na vitória contra a seleção do Vietã por 1 a 0.

Holanda possui favoritismo no histórico do confronto

Holanda e Portugal se enfrentaram oito vezes no futebol feminino. A equipe holandesa venceu sete desses jogos e possui cinco vitórias consecutivas. No entanto, seis dos oito jogos terminaram com apenas um gol de diferença.

Além disso, a Holanda venceu seus últimos dois jogos contra europeus em mundiais com clean sheet (sem sofrer gols). Esta será a terceira participação das holandesas na Copa do Mundo, competição em que participa consecutivamente desde 2015.

Outra curiosidade em relação à uma das favoritas ao título é que a Holanda chegou à grande decisão do mundial em 2019, quando foi derrotada pelos Estados Unidos por 2 a 0.

No último amistoso preparatório para a Copa do Mundo, a seleção da Holanda conseguiu uma expressiva vitória de 5 a 0 diante da Bélgica. Por outro lado, Portugal também deixou boas impressões após vitória por 2 a 0 contra a Ucrânia.

Provável escalação - Holanda: Daphne van Domselaar; Kerstin Casparij, Sherida Spitse , Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen e Esmee Brugts; Damaris Egurrola, Jackie Groenen e Daniëlle van de Donk; Lineth Beerensteyn e Lieke Martens. Técnico: Andries Jonker.

Provável escalação - Portugal: Inês Pereira; Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa e Joana Marchão; Andreia Jacinto, Dolores Silva e Tatiana Pinto; Ana Borges, Diana Silva e Jéssica Silva. Técnico: Francisco Neto.

Arbitragem

Árbitra: Kateryna Monzul (Ucrânia)

Assistente 1: Maryna Striletska (Ucrânia)

Assistente 2: Paulina Baranowska (Polônia)

Quarta árbitra: Myriam Marcotte (Canadá)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Assistente VAR: Abdullah Al Marri (Catar)

Assistente VAR (Impedimento): Joanna Kate Charaktis (Austrália)