Arthur Augusto faz história no futebol português ao marcar gol de tiro de meta

O brasileiro Arthur Augusto vive nova passagem pelo futebol português. O goleiro de 23 anos de idade retornou ao Oliveirense nesta temporada e assinou vínculo de duas temporadas com o clube.

Natural de Caldas Novas (GO), o goleiro de 1,92 m de altura iniciou sua trajetória no Desportivo Brasil, passando também pelo Atlético Tubarão antes de se transferir para a Europa. Atuando em território nacional, o atleta se destacou na disputa do Paulista Sub-20 e chamou a atenção do futebol português.

"Foi uma sensação incrível, fazíamos uma campanha surreal no Paulista Sub-20 naquela temporada. No meio do ano subi ao profissional e fiz 15 jogos pelo Desportivo Brasil. Foi uma época de muita aprendizagem, em termos individual, foi muito bom para mim, cresci e amadureci bastante naquele período", disse o goleiro sobre interesse do futebol europeu.

Após receber diversas sondagens, Arthur Augusto optou por traçar um novo caminho e se aventurar em novo continente. O jogador comentou sobre a decisão de deixar o Brasil tão cedo:

"Foi uma decisão muito fácil. A maioria dos jogadores sonham em jogar na Europa, e comigo não foi diferente. Surgiu a oportunidade, conversei com meus representantes e falei que queria ir, gostei do projeto e acabei vindo".

Arthur começou sua jornada europeia defendendo as cores do Oliveirense e, após a primeira temporada, o goleiro foi contratado pelo Feirense, também de Portugal, onde disputou 23 partidas. Agora, o jovem retorna ao clube onde deu seus primeiros passos na Europa.

"É uma sensação boa, uma casa que conheço bastante, um clube que tenho bastante carinho. O time manteve uma base da época passada, isso ajuda bastante para a época seguinte, espero que possamos fazer uma época melhor do que a anterior, pois essa época está bastante difícil, são 6 times com investimento de subida".

Em solo europeu, Arthur Augusto fez história ao marcar o gol mais longo da história do futebol. O goleiro balançou as redes após chutar de área a área, em cobrança de tiro de meta. O feito histórico ocorreu em outubro de 2022, quando o goleiro marcou na derrota diante do Moreirense, em 2022, pela Liga de Portugal.

Arthur ainda conta com parcerias antigas neste retorno ao clube. Ao todo, três jogadores que atuaram com o brasileiro na temporada 2020/21 permanecem no clube. São eles o volante Filipe, o zagueiro Raniel e o parceiro de posição Rui.

As vésperas de completar 24 anos, Arthur já soma 59 jogos como profissional, sendo 21 pelo Oliveirense.