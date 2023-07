Com Popp decisiva e dois gols contra, Alemanha atropela Marrocos pela Copa do Mundo Feminina

A abertura do grupo H marcou o encontro das seleções que foram vice na Eurocopa e Copa Africana de Nações: Alemanha e Marrocos. A Nationalelf goleou as Leoas de Atlas por 6 a 0, no Melbourne Rectangular Stadium. Popp, duas vezes, Bühl, Aït El Haj e Redouani, contra, e Schüller foram as responsáveis pelo maior placar da Copa do Mundo Feminina.

No alto é com Popp

A Alemanha teve dificuldades para chegar ao ataque, as marroquinas fecharam bem os espaços e foram obrigadas a trocarem passes na defesa, que de longe ficava no 4-4-2 e quando as adversárias atacavam, formavam uma linha de cinco. Tudo ia bem até um erro crucial de passe na intermediária. Hendrich foi aberta na direita e levantou na área. Er-Rmichi saiu mal, Popp, que é difícil ser parada pelo alto, colocou no fundo do gol. O tento não abalou as Leoas de Atlas, que tentavam se ajustar no campo ofensivo, com direito a dribles, principalmente de Tagnaout. Mas foi com Chebbak que o arremate veio. A capitã chutou de longe e, Frohms, bem atenta, segurou firme.

Tentando colocar a Nationalelf de volta para o jogo, Popp resolveu buscar o jogo, lançou Däbritz, que tocou por cobertura na saída da goleira. Porém, a assistente levantou a bandeira, assinalando impedimento. Aos 39’, a atacante voltou a definir. A bola acabou passando por Popp depois do escanteio, e na maior categoria, a camisa 11 fez um movimento de costas e ampliou de cabeça.

Foto: Divulgação/DFB

Avassalador

Trinta segundos. A seleção alemã nem precisou se esquentar para encontrar o caminho do terceiro gol. Bühl cruzou na segunda trave. Brand ajeitou e Magull carimbou a trave. A bola ficou viva na área e voltou para a própria Bühl, que encheu o pé e saiu para comemorar. O trio voltou aparecer logo em seguida, e desta vez, a trave foi amiga das marroquinas.

A resposta veio ainda no início do segundo tempo. Chebbak disparou pelo meio, acionou Lahmari, que tocou na saída da goleira. No entanto, a jogadora estava impedida. Era questão de tempo e ela veio: a goleada decretada. Após cobrança de escanteio, Huth devolveu na área. A bola foi desviada no meio do caminho, Aït El Haj acabou tentando colocar pela linha de fundo e mandou para o próprio gol.

Aos 78, Rauch cobrou escanteio, Er-Rmichi tirou de soco e a bola bateu em Mrabet. Popp também procurou desviar, mas Redouani tentou salvar em cima da linha e a redonda também entrou contra. A conta não fechou aí. Lattwein recebeu na área e chutou cruzado. Er-Rmichi espalmou, Schüller aproveitou o rebote para fazer o sexto. Quase não fez o sétimo, após cabecear entre as pernas da goleira, mas o impedimento foi confirmado.

Como fica

Alemanha aparece na primeira colocação, com os três pontos conquistados, enquanto Marrocos é o lanterna. Colômbia e Coreia do Sul, outras integrantes do grupo H, irão entrar em campo às 23h (de Brasília), desta segunda-feira (24).

O que vem por aí

Ambas seleções voltarão a jogar no próximo domingo (30). Na madrugada, as Leoas encaram a Coreia do Sul, às 1h30 (de Brasília). Já a Nationalelf pega a Colômbia, às 6h30 (de Brasília).