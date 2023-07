Baile Rojo! Espanha goleia Zâmbia e assume liderança do grupo C na Copa do Mundo Feminina

A Espanha deu um show de futebol na Copa do Mundo Feminina ao golear Zâmbia por 5 a 0 em uma partida realizada na madrugada desta quarta-feira (26), em Auckland, na Nova Zelândia. A equipe europeia dominou o jogo com boa atuação de suas jogadoras, especialmente de Jenni Hermoso, que marcou dois gols e deu uma assistência para Teresa, enquanto Alba Redondo também balançou as redes duas vezes.

😍 ¡¡𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢𝗢𝗢!!



España se lleva su segundo triunfo de este Mundial tras golear a Zambia por 5⃣-0⃣ gracias a los goles de Tere, Jenni y Alba.



🆚 #ESP- #ZAM #JugarLucharYGanar I #FIFAWWC pic.twitter.com/HqEgmuVcol — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 26, 2023

Implementando o estilo espanhol

A seleção espanhola mostrou desde o início seu estilo de jogo caracterizado pela movimentação e troca de passes rápidos. Logo nos primeiros minutos, a equipe espanhola abriu o placar com um belo gol. Jenni Hermoso, Mariona e Alexia Putellas fizeram uma excelente triangulação pelo lado esquerdo, envolvendo a defesa de Zâmbia. Hermoso, com muita visão de jogo, rolou a bola para Teresa, que chutou colocado de fora da área, marcando um verdadeiro golaço.

Foto: Divulgação / RFEF

Jenni Hermoso, a protagonista do jogo

A artilheira Jenni Hermoso não parou por aí e ampliou a vantagem da seleção Roja aos 12 minutos. Novamente pelo lado esquerdo, a equipe trocou passes com precisão, e Putellas cruzou na medida para Hermoso, que apareceu livre no segundo poste e finalizou de cabeça, sem chances para a goleira de Zâmbia.

No segundo tempo, mais uma vez, Jenni Hermoso deixou o dela. Após cruzamento pela esquerda, a bola chegou a Irene Guerrero, que mandou na trave. Hermoso pegou o rebote e balançou as redes novamente. O lance chegou a ser anulado, mas após revisão do VAR, o gol foi validado pela juíza Oh-Hyeon Jeong, que inclusive, chegou a se confundir na hora de anunciar para todo o estádio sua decisão.

Foto: Divulgação / RFEF

Alba Redondo fecha a conta

No meio do segundo tempo, aos 23 minutos, Alba Redondo recebeu um lançamento preciso por trás da defesa adversária, driblou a goleira e completou com categoria para o gol, aumentando a vantagem espanhola.

Redondo ainda fez um gol que pode mudar a história do grupo C. Após receber cruzamento na área, dominou e bateu para o gol, colocando 5 a 0 no placar. Com o quinto gol, as espanholas ultrapassaram o Japão no saldo, tomando a liderança do grupo C - antes, as campanhas estavam 100% iguais, em todos os critérios.

Foto: Divulgação / RFEF

Como ficam?

Com a vitória convincente, a Espanha assegurou sua classificação para as oitavas de final do Mundial e assumiu a liderança do Grupo C. Com seis pontos e oito gols de saldo, a equipe espanhola ultrapassou o Japão, que também avançou para o mata-mata com a mesma pontuação, mas saldo de sete gols. No confronto direto entre Espanha e Japão, a equipe europeia joga por um empate para manter a liderança do grupo.

Próximos jogos

Com a derrota, Zâmbia e Costa Rica foram eliminadas da competição, sem somar pontos até o momento. A Espanha agora se prepara para o decisivo confronto contra o Japão na próxima segunda-feira (31), buscando manter o embalo e a liderança no Grupo C para seguir com confiança na busca pelo título inédito da Copa do Mundo Feminina.