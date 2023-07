Argentina busca empate heroico contra África do Sul e sobrevive na Copa do Mundo Feminina

Em duelo realizado no Forsyth Barr nesta quinta-feira (27), em Dunedin, a Argentina buscou um empate improvável contra a África do Sul por 2 a 2, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina.

Durante o primeiro tempo, a África do Sul conseguiu defender-se muito bem e apostou nos contra-ataques para levar perigo até conseguir abrir o placar com Motihalo.

No segundo tempo, a Argentina voltou com uma série de mudanças mas Kgatlana ampliou a vantagem para encaminhar a vitória. Contudo, a seleção sul-americana buscou um empate improvável em apenas cinco minutos com Braun e Núñez.

Com o resultado, as duas equipes somaram os seus primeiros pontos no mundial e seguem vivas por uma classificação inédita às oitavas de final.

África do Sul aproveita chance em primeiro tempo com raras oportunidades

A etapa inicial começou sem grandes emoções com as duas equipes preocupando-se mais com os aspectos defensivos. Foram diversos minutos sem finalizações no alvo e um jogo travado no meio-campo.

Enfim, a partir da segunda metade da etapa inicial, a Argentina começou a ceder espaços para a África do Sul, que aproveitou aos 30' depois que Kgatlana recebeu sozinha pela direita para Motlhalo concluir sozinha. O VAR analisou o lance e validou o gol dois minutos depois.

Uma nova grande oportunidade de gol veio aos 37' depois que Gramaglia surgiu pelo lado direita para cruzar na segunda trave, mas a bola acabou tomando o caminho do gol e parou justamente no poste defendido por Swart.

Antes do apito final, nos acréscimos, a bola ficou viva na área argentina após o chute bloqueado de Seoposenwe, fazendo com que Magaia finalizasse de canhota, sobre o gol.

Argentina constrói empate determinante para evitar eliminação

Logo com apenas dois minutos do segundo tempo, mais uma grande chance desperdiçada pela seleção sul-africana. Seoposenwe invadiu a grande área pela direita e cruzou rasteiro no gol, mas chutou fraco demais. Em outro belo lance, Bonsegundo limpou a marcação e cruzou para Nuñez, que isolou no voleio.

A seleção da Argentina começou a ganhar terreno no campo ofensivo, mas a África do Sul conseguiu buscar o segundo gol aos 21'. Seoposenwe roubou de Cometti no campo ofensivo e cruzou rasteiro para Kgatlana surgir livre e concluir.

Tudo indicava que as sul-africanas conseguiram uma vitória tranquila, mas a Argentina não desistiu. Aos 29', Braun aproveitou erro de Ramalepe na saída de jogo e amorteceu na meia-lua para acertar o ângulo esquerdo de Swart em um verdadeiro golaço.

Aos 34', a Argentina buscou o empate heroico com Yamila Rodríguez trazendo a bola para a canhota na direita até a marca do pênalti para cruzar e deixar na medida da cabeça de Nuñez, no canto direito da goleira adversária.

As argentinas foram melhores nos minutos finais e ocuparam mais o campo ofensivo, mas não foi o suficiente para buscar a virada no placar.

Sequência

Na última rodada do Grupo G, a Argentina terá pela frente a Suécia, enquanto a África do Sul enfrentará a Itália. Ambos os jogos serão disputados na próxima quarta-feira (2), a partir das 4h, pelo horário de Brasília.