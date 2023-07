Primeiro jogador daltônico no futsal brasileiro, Matheus Sacon busca recomeço após demissão em live

O fixo Matheus Sacon, de 34 anos, é o novo reforço do Came Treviso, clube da Série A do futsal italiano. Primeiro atleta daltônico a atuar na Liga Nacional do Brasil, o atleta encara seu terceiro desafio na Itália em sua carreira.

“Eu chego muito motivado para jogar pelo Came Treviso. Os torcedores podem esperar muita entrega e comprometimento. Não vejo a hora de entrar em quadra e lugar pelos objetivos do clube na temporada. Todo atleta é movido a grandes desafios e abracei essa oportunidade com unhas e dentes. Estou muito feliz pela recompensar e espero conseguir recompensar em quadra”, afirma.

O jogador ficou marcado após ser demitido pelo Olimpus Roma por uma live no Facebook. A decisão causou surpresa a todos, principalmente ao jogador, que vinha de seis gols em seis jogos e o vice-campeonato da Série A Italiana.

“Foi doloroso, mas já está no passado e agora estou focado no que vem pela frente. Tenho certeza de que vou construir uma grande história no Carne Treviso”, explica.

Brilhando nas quadras, Sacon sofre de daltonismo desde a infância. O distúrbio é o jogador dinamarquês Thomas Delaney, que gerou alta repercussão sobre o tema durante a Eurocopa.

“Descobri que era daltônico ainda na escola. A professora pedia para eu pintar o desenho de uma cor, e eu sempre escolhia uma cor diferente. Foi então que eu fui diagnosticado com protanopia, o daltonismo caracterizado por não enxergar a cor vermelha”, completa.

Na Itália desde dezembro de 2021, Sacon já passou por diversos clubes em solo brasileiro, conquistando títulos na categoria de base, campeonatos regionais do Rio Grande do Sul, Brasília e Minas Gerais e até mesmo vencendo o mundial de clubes em 2018 pelo Magnus.

No Brasil, o atleta defendeu o Cortiana/UCS, Peixe (DF), Botafogo, ADU/Tubarão, Bento Gonçalves, Juventude, Assoeva, Magnus, Foz Cataratas e Praia Clube antes de se transferir para o Manfredonia da Itália. Depois de marcar cinco gols em dez jogos, acertou sua transferência para o Ecocity Genzano na Série A2 - Girona B.

Clubes

- Cortiana/UCS (RS) (2007-2010)

- Peixe (DF) (2010-2011)

- Botafogo (RJ) (2012)

- ADU/Tubarão (SC) (2013)

- Bento Gonçalves (RS) (2014)

- Juventude (RS) (2014-2016)

- Assoeva (RS) (2017)

- Magnus (SP) (2018)

- Foz Cataratas (PR) (2019-2020)

- Praia Clube (MG) (2021)

- Manfredonia (ITA) (2022)

- Ecocity (ITA) (2022)

- Olimpus Roma (ITA) (2023)

Títulos na carreira

- Campeão Gaúcho Sub-17 2006 (Cortiana/UCS)

- Campeão Gaúcho Sub-20 2008 (Cortiana/UCS)

- Campeão Copa Cidade de Gramado 2010 (Cortiana/UCS)

- Bicampeão Brasiliense 2010 e 2011 (Peixe)

- Campeão Rede Globo DF 2011 (Peixe)

- Campeão da Copa Brasília 2011 (Peixe)

- Campeão do Centro-Oeste 2011 (Peixe)

- Campeão da Taça Brasil 1ª Divisão 2011 (Peixe)

- Bicampeão Carioca 2012 (Botafogo)

- Campeão Gaúcho – Série Prata 2015 (Juventude)

- Campeão Gaúcho – Série Ouro 2017 (Assoeva)

- Campeão da Supercopa 2018 (Magnus)

- Campeão Mundial 2018 (Magnus)

- Campeão Jogos Abertos SP 2018 (Magnus)

- Campeão Paranaense 2019 (Foz Cataratas)

- Campeonato Mineiro 2021 (Praia Clube)

Títulos Individuais

- Artilheiro do Campeonato Gaúcho Sub-20 (2007)

- Artilheiro da Taça Brasil (2016)

- Artilheiro do Campeonato Gaúcho – Série Ouro (2016)