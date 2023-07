Renard ressalta resiliência da França em vitória contra o Brasil

Após a vitória da França por 2 a 1 sobre o Brasil, o técnico Rennard e a autora de um dos gols Le Sommer falaram com a imprensa sobre a vitória diante das comandadas de Pia Sundhage.

Autora do primeiro gol do jogo, Le Sommer destacou que a estatística do Brasil nunca ter vencido a França no feminino não foi colocada em campo e que o plano pensado pelas Bleus foi executado perfeitamente.

“As estatísticas (sobre nunca terem perdido) são pra vocês, jornalistas. A gente sabia que elas nunca tinham nos vencido. Mas cada jogo é uma história diferente. A gente tinha um plano. E cumprimos".

Rennard também destacou a coragem de sua equipe ao conseguir fazer o segundo gol após sofrer o empate com gol de Debinha.

"Tivemos a coragem de reagir depois do gol sofrido. Mostramos muita coragem.. Em uma competição, há jogos de referência. Este faz parte porque vencemos um time muito bom do Brasil."

Agradecimento a Wendie Renard e foco no próximo jogo

Ao destacar mais uma vez a sua zagueira e capitã da equipe Wendie Renard, o treinador agradeceu muito a ela e as outras jogadoras por se esforçarem ao máximo, mas ressaltou já estar focado no Panamá, time que enfrenta no encerramento da fase de grupos.

"Wendie Renard é experiente, sem ela é difícil. Obrigado a ela por cerrar os dentes e a todas as meninas por se esforçarem tanto. Não vamos esquecer que esta é apenas uma partida de fase de grupos. Então, parabéns por hoje, mas estamos nos concentrando no Panamá. É sempre melhor terminar primeiro. Esse era o objetivo. Tivemos alguns problemas com a Jamaica, faltou eficiência. Hoje, fomos bastante eficientes."