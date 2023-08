Matheus Dias, volante do Pogoń Grodzisk, compartilha expectativas para temporada 2023-24

Matheus Dias, volante do Pogoń Grodzisk, manifestou entusiasmo e otimismo em relação para a temporada 2023/24 na Terceira Liga Polonesa, iniciando-se neste mês. O atleta, que se destacou na temporada anterior por sua versatilidade e capacidade defensiva, acredita que a equipe está bem preparada para competir pelo acesso para a Segunda Liga este ano.

Desde sua chegada ao clube polonês, Matheus tem sido peça-chave no meio-campo, mostrando habilidade técnica, visão de jogo e liderança em campo. Com experiência em diversas ligas ao redor do mundo, como na Eslovênia e na Romênia, ele se mostrou adaptado ao futebol polaco e destaca a importância da pré-temporada para o sucesso da equipe nesta nova empreitada.

"A pré-temporada foi fundamental para solidificarmos nossa unidade como time e nos prepararmos fisicamente para os desafios que enfrentaremos ao longo da temporada. Trabalhamos duro nos treinamentos e nos amistosos para aprimorar nosso entrosamento e entender melhor o estilo de jogo proposto pelo técnico”, disse o volante.

Matheus Dias mostra confiança em brigar pelo acesso com o Pogoń Grodzisk

Sobre suas expectativas para a temporada, Matheus Dias mostra confiança no potencial da equipe e na possibilidade de brigar pelo acesso à segunda divisão polonesa.

"Temos um grupo muito talentoso e comprometido aqui no Pogoń. Estamos todos determinados a fazer uma grande campanha e colocar o clube em destaque para conseguir o acesso. Sabemos que o nível da competição é alto, mas nosso elenco é equilibrado, com bons jogadores em todas as posições, e isso nos dá a confiança necessária para encarar qualquer adversário", afirmou Matheus.

O jogo de abertura do Pogoń Grodzisk na Terceira Liga está marcado para o próximo sábado (05), onde enfrentarão o time do Lechia Mazowiecki, em casa.