Jovem talento e ex-Menino da Vila, Kaká brilha no futebol americano e parte para treinos no Torino, na Itália

O zagueiro Kaká, de 16 anos, iniciou um período de treinos nas categorias de base do Torino, da Itália. O jogador pertence ao FC Dallas, dos Estados Unidos, e foi liberado para atividades com a equipe de base do clube italiano.

História de Kaká

Kaká nasceu em São Paulo, no Brasil, mas tem descendência italiana por conta do pai. O garoto também conquistou a cidadania americana em março deste ano. O início da sua jornada no futebol se deu nas categorias de base do Santos, onde passou por um período de formação.

Foto: Arquivo pessoal

No entanto, foi nos Estados Unidos que o jovem defensor teve a oportunidade de se destacar. Por três anos, vestiu a camisa do Inter Miami e esteve presente na equipe que conquistou o único título nacional da história do clube. Kaká mostrou versatilidade, atuando como lateral por duas temporadas e chegando a desempenhar o papel de ponta em algumas partidas.

Foto: Arquivo pessoal

Na sequência, o zagueiro de apenas 16 anos impressionou pelo FC Dallas, equipe americana para a qual foi contratado inicialmente para integrar o Sub-16. No entanto, suas habilidades e desempenho o levaram a fazer a pré-temporada pelo time B da equipe e, posteriormente, ser promovido à equipe principal. Durante a temporada 2022/23, Kaká participou de 45 jogos, marcou seis gols, contribuiu com cinco assistências e, o que é mais notável, não recebeu nenhum cartão amarelo ou vermelho.

Foto: Arquivo pessoal

Na equipe americana, Kaká se consolidou como zagueiro e se tornou capitão da equipe. Conquistou prêmios importantes como Team of the season (Footyaccess), Top 50 National team prospect entre todas as idades, incluindo os que já jogam na Europa (YSC), Top 10 players to watch nos playoffs (YSC) e USA Top 3 born in 2007 (CaC).

Com a carreira em ascensão, o talento do jovem defensor chamou a atenção de clubes internacionais. Dessa forma, Kaká teve a chance de viajar para a Itália e iniciar um período de treinos nas categorias de base do Torino. A oportunidade de aprimorar suas habilidades em solo europeu representa um passo significativo em sua carreira promissora.