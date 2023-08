Desacreditado, Estados Unidos tenta superar Suécia para ganhar confiança na Copa

Na manhã deste domingo (06), às 06h (Horário de Brasília), a Suécia encara os Estados Unidos no estádio Melbourne Rectangular, na Nova Zelândia, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

Este será o oitavo confronto entre as seleções, que tem 5 vitórias norte-americanas, um empate e uma vitória sueca.

Atual campeã, seleção norte-americana chega com desconfiança para as oitavas

​Favoritas por serem tetracampeãs, a seleção dos Estados Unidos não cumpriu com grande parte das expectativas. A classificação para as oitavas foi em segundo lugar no grupo E, após vencer o Vietnã e empatar com Holanda e Portugal. Alex Morgan ainda não balançou as redes, e vê a jovem Sophia Smith assumir o protagonismo da seleção.

Como o técnico Vladko Andonovski não tem desfalques certos, a expectativa é que a equipe vá a campo da seguinte forma:

​Provável escalação: Naeher; Fox, Ertz, Girma e Dunn; Lavelle, Sullivan e Horan; Rodman (Willians), Smith e Morgan. Técnico: Vlatko Andonovski.

Suécia aposta em boa fase para eliminar uma das grandes favoritas

A seleção da Suécia está com 100% de aproveitamento na Copa Feminina após vencer África do Sul, Itália e Argentina no grupo D, marcando 9 gols e sofrendo apenas 1. O grande destaque da equipe tem sido a zagueira Amanda Ilestedt, que já possui 3 gols na competição.

A principal baixa da equipe, que ainda não é confirmada, é a meio-campista Caroline Seger, que não treinou na última sexta-feira (04) por estar se recuperando de lesão.

Provável escalação: Falk; Lennartsson, Ilestedt, Ericsson e Sandberg; Bennison e Seger (Rubensson); Jakobsson, Janogy e Schough; Blomqvist. Técnico: Gerhardsson.

Onde assistir e arbitragem

Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV e Fifa+.

Árbitra: Stepphanie Frappart (FRA).