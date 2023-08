Espanha conta com brilho de Aitana, goleia Suíça e avança às quartas da Copa pela primeira vez

Independente do resultado, seria uma classificação inédita para ambas seleções. A Espanha levou a melhor, contou com a bela atuação da meia-campista Aitana e triunfou sobre a Suíça, numa goleada de 5 a 1, no Eden Park, e vai às quartas de final da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez. A jogadora do Barcelona deu uma assistência e balançou a rede em duas oportunidades, Codina também fez dois, sendo um contra, e Redondo e Hermoso também marcaram.

Espanha, apenas!

A Squadra Nazionale manteve a base da escalação, enquanto La Roja teve cinco alterações, incluindo no gol, colocando Cata Coll no lugar de Misa. Logo aos quatro minutos, Paralluelo cruzou da esquerda. Redondo completou na segunda trave e Riesen tirou em cima da linha. A bola voltou para os pés da atacante, que rolou para trás. Aitana enche o pé para inaugurar o placar. A Suíça chegou ao empate em lance inacreditável. Codina resolveu recuar sem olhar, mas acabou chutando forte para o próprio gol. Coll, que estava adiantada, até se esforçou para chegar, mas de nada adiantou. Apesar dos pesares, as espanholas não sentiram o baque, mantiveram o controle e foram recompensadas por isso. Ona Batlle levantou na área. Aitana desviou no meio do caminho e Redondo escorou de cabeça, colocando no cantinho.

Aos 35, Paralluelo ganhou no corredor e fez o levantamento da linha de fundo. Aitana usou toda sua habilidade para tirar de três, Thalmann ainda escorregou e a meia bateu firme, deixando o seu segundo no jogo. Na reta final, Teresa cobrou escanteio. Codina brigou na pequena área e se redimiu com o tento.

Foto: Divulgação/RFEF

Nati dá primeiro chute e La Roja fecha com mais um

O placar definido não impediu da Roja seguir atormentando a vida de Thalmann. Paralluelo tentou de longe, enquanto Aitana buscou Esther na área, mas a goleiro interviu em todas. Bem atípica, a Nati veio finalizar apenas aos 52. Crnogorcevic deu belo passe para Terchoun, que bateu de primeira. Coll encaixou sem problemas. Aos 70, Stierli errou passe no campo de defesa. La Roja recuperou, Hermoso recebeu no ataque e bateu colocado na bochecha da rede.

Com o jogo se aproximando do fim, a seleção espanhola passou a controlar mais o jogo. Eva Navarro, que entrou no decorrer da segunda etapa, tentou deixar. Na primeira tentativa, depois de lançamento de Paralluelo na segunda trave, Thalmann desviou de leve, o suficiente para tirar da camisa 15. E, por último, ela soltou uma bomba dentro da meia-lua. A goleira espalmou no meio do gol.

Foto: Divulgação/RFEF

E agora?

A seleção espanhola irá enfrentar o vencedor do confronto de Holanda x África do Sul, que ocorrerá às 23h (de Brasília) deste sábado (5), no Sydney Football Stadium.