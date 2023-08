Arsenal e Manchester City abrem temporada 2023-24 com a Supercopa da Inglaterra

A temporada 2023/24 do futebol inglês começa oficialmente neste domingo (6) com a disputa da Supercopa da Inglaterra entre Arsenal e Manchester City, direto do Wembley Stadium, em Londres.

O Manchester City chega ao confronto após uma temporada perfeita com a Tríplice Coroa obtida pela primeira vez em sua história, com os títulos da Champions League, Premier League e FA Cup.

Por outro lado, o Arsenal ganhou o direito de disputar á Supercopa através do vice-campeonato da Premier League, considerando que os Citzens venceram o campeonato e o torneio nacionais.

Arsenal x Manchester City será transmitido ao vivo pelo canal ESPN e pelo streaming Star Plus a partir das 11h50, pelo horário de Brasília.

Arsenal busca novo ânimo neste início de temporada

O Arsenal tenta superar a frustração de ter deixando a Premier League escapar na reta final, além de ter fechado a temporada anterior sem nenhum título, clube que não conquista o campeonato nacional há 19 anos.

Mantido no cargo para a nova temporada, o técnico Mikel Arteta contou com as chegadas de Jurrien Timber e Declan Rice, reforços que devem iniciar a partida contra os Citzens na tentativa do sétimo troféu da Supercopa da Inglaterra.

No entanto, os Gunners terão que lidar com os desfalques de Zinchenko, Gabriel Jesus, Elneny, Nelson, Balogun e Lokonga, todos lesionados Foram cinco amistosos na pré-temporada, incluindo uma vitória por 5 a 3 contra o Barcelona e uma derrota por 2 a 0 para o Manchester United.

Provável escalação: Ramsdale; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Odegaard, Thomas Partey e Kai Havertz; Bukayo Saka, Nketiah e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Manchester City tenta vencer Supercopa após duas derrotas consecutivas

Do outro lado, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola chega à disputa da Supercopa buscando a sua sétima conquista na competição, mas para isso precisará afastar os fantasmas recentes envolvendo o clube e o torneio.

Nos últimos dois anos consecutivos, o Manchester City foi vice-campeão, perdendo para Leicester (1-0) e Liverpool (3-1). Para isso, a equipe já contará com o reforço do volante Mateo Kovacic, comprado junto ao Chelsea. O croata esteve em campo nas vitórias contra Yokohama Marinos e Bayern de Munique e na derrota para o Atlético de Madrid.

Porém, tudo indica que Kevin de Bruyne deve iniciar no banco de reservas em seu retorno aos gramados após lesão sofrida na última decisão da UEFA Champions League diante da Inter de Milão.

Provável escalação: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Phil Foden, Kovacic, Jack Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Arbitragem

Árbitro: Stuart Attwell (árbitro)

Auxiliares: Tim Wood e Dan Robathan (auxiliares)

Quarto árbitro: John Brooks (quarto árbitro)

VAR: Michael Salisbury

AVAR: Neil Davies (VAR)