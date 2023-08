Para abrir a temporada na Inglaterra, Arsenal conquista Supercopa da Inglaterra e quebra tabu no Wembley

Na tarde deste domingo (06), o Arsenal superou o Manchester City nos pênaltis e se sagrou campeão da Supercopa da Inglaterra no Wembley Stadium. O placar durante os 90 minutos ficou em 1 a 1, e nas pênalidades os Gunners venceram por 4 a 1.

O Arsenal chegou a 17 títulos de Supercopa da Inglaterra. A conquista é significativa, pois desde que o Manchester United superou o Chelsea em 2010, uma equipe que não havia conquistado nem Premier League, nem Copa da Inglaterra, não tinha levantado a taça.

Já o Manchester City, se lamenta por ter sido superado pela terceira vez consecutiva jogando essa competição. Em 2021/22, o Leicester venceu o time de Guardiola por 1 a 0, e na temporada seguinte, foi a vez do Liverpool de Jürgen Klopp ganhar o City por 3 a 1.

Manchester City domina a posse de bola ao seu estilo, porém não consegue converter em boas chances de gol

Os Citizens iniciaram o jogo com domínio incontestável na posse de bola, trocando passes no redor da área, mas a boa organização e coletivismo do sistema defensivo do Arsenal impediu que os comandados de Guardiola criassem grandes oportunidades.

A primeira oportunidade de perigo, por incrível que pareça, não veio após longa troca de passes, e sim em recuperação de bola no campo de ataque. Aos 13 minutos, Haaland tomou a posse e tocou para Kovacic, o meio-campista croata acionou Rodri, que tentou em finalização de média distância, causando grande perigo ao gol de Ramsdale. O Arsenal respondeu aos 24 e quase abriu o marcador, quando Ben White recebeu no campo de ataque, tocou para Havertz, que girou e finalizou exigindo boa defesa de Ortega, no rebote, Martinelli finalizou sem goleiro, mas parou em Stones.

A recente contratação dos Gunners quase balançou as redes novamente, desta vez aos 39 minutos. Saka avançou pelo lado direito e cruzou na área para Havertz finalizar na meta e forçar Ortega a fazer outra bela defesa. O equilíbrio da partida se provou quando aos 44 o City também ficou perto de balançar as redes com Haaland, em jogada de Julian Alvarez, que avançou na área e cruzou para o norueguês, que estava sem marcação, mas Saliba interceptou o passe e salvou o time alvirrubro.

Final de primeira etapa em 0 a 0 com boas oportunidades para os dois lados.

City abre o placar, sente o cheiro do título, mas deixa vantagem escapar nos momentos finais

Guardiola iniciou a primeira etapa colocando seu principal jogador, Kevin De Bruyne, na partida, na esperança de aprimorar a criação de oportunidades da equipe.

O City teve a primeira grande chance da segunda etapa, aos 6 minutos em cruzamento que encontrou Stones, no terceiro andar, para testar no gol e ver Ramsdale fazer boa intervenção e evitar o gol. Quando o jogo vinha com uma baixa produção de chances reais de gol, aos 31 minutos, em jogada que foi iniciada com Phil Foden e posteriormente chegou em De Bruyne, o belga tocou para Cole Palmer, que cortou para a direita e emendou na gaveta de Ramsdale para abrir o marcador.

O Arsenal demonstrou ter sentido o gol e passou a correr ser ameaçado ainda mais pelo time de Guardiola. Primeiro em finalização de Foden, e na sequência, em cobrança de escanteio de Kevin De Bruyne.

A medida que o tempo passava, o Manchester City ia se aproximando do título e parecia que iria voltar a conquistar a Supercopa da Inglaterra após dois fracassos consecutivos. No entanto, aos 55 minutos do segundo tempo, Trossard tratou de levar o jogo para os pênaltis, em lance que contou com ajuda de Akanji para superar o goleiro Ortega.

Placar final nos 90 minutos em 1 a 1, e disputa indo para os pênaltis

Pênaltis

As penalidades começaram com Odegaard para os Gunners, convertendo em gol. Kevin De Bruyne foi bater para o Manchester City, mas parou no travessão. (Arsenal 1x0 Manchester City).

Na segunda série, Trossard e Bernardo Silva converteram suas penalidades. (Arsenal 2x1 Manchester City).

Para a terceira chance de cada time, Saka balançou as redes, no entanto, Rodri não passou de Ramsdale e deixou o City com 2 penaltis desperdiçados em 3 batidos. (Arsenal 3x1 City).

A essa altura, Fábio Vieira sabia que podia ser o herói do título, e na cobrança, não desperdiçou a oportunidade e fez o Arsenal chegar a seu décimo sétimo título de Supercopa da Inglaterra.

Sequência da temporada

​​​​​​​Depois da conquista, o Arsenal espera a próxima semana para estrear na Premier League. No próximo sábado (12) às 08h30 (Horário de Brasília), os Gunners recebem o Nottingham Forest do brasileiro Gustavo Scarpa.​​​​​​​

O Manchester City voltou a perder a Supercopa da Inglaterra e vira a chave para o Campeonato Inglês. Os Citizens irão estreiar na Premier League visitando o Burnley, na próxima sexta-feira (11) às 16h (Horário de Brasília). Vale ressaltar que o City ainda tem a Supercopa da UEFA pela frente, contra o Sevilla no próximo dia 16/08.