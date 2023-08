Arsenal busca empate no último minuto, vence City nos pênaltis e fatura o título da Supercopa da Inglaterra

O Manchester City pipocou e perdeu o título da Supercopa da Inglaterra para o Arsenal neste domingo (6). Depois de um empate no tempo regulamentar, os Gunners venceram nos pênaltis e faturaram o primeiro título da temporada 2023-24. Palmer marcou o gol dos citizens e Trossard empatou no último minuto.

Segue a zica! Depois de duas derrotas seguidas em decisões de Supercopa, para o Liverpool em 2022-23 e para o Leicester em 2021-22. Agora, os Citizens somam três vices consecutivos da Supercopa da Inglaterra. O Arsenal, por sua vez, é o segundo maior vencedor do torneio, agora com com 17 títulos, os Gunners ficam atrás apenas do Manchester United.

Primeiro tempo termina sem gols

No primeiro tempo entre os Gunners e os Citizens sobrou qualidade, mas faltou gol. A primeira boa chegada foi de Rodri, aos 13, que finalizou na intermediária, e a bola passou raspando o gol de Ramsdale. Aos 24, Havertz recebeu na entrada da pequena área, girou e finalizou para defesa gigante de Ortega. No rebote, Martinelli finalizou e Stones salvou na linha, de peito.

Aos 39, Ortega salvou novamente após finalização de Havertz em cruzamento de Saka. Poucos minutos depois, aos 44, Julian Álvarez invadIiu a área pelo lado direito, tocou rasteiro na segunda trave, mas Saliba cortou e afastou para longe. Haaland estava sozinho para marcar, mas o zagueiro do Arsenal salvou. Com isso, a primeira etapa terminou em 0 a 0.

Haaland é substituído, provoca torcida do Arsenal, mas fica sem o título

Foto: Reprodução / Internet

Na segunda etapa, o City foi mais incisivo e buscou mais o gol. Tanto que aos 6, Stones obrigou Ramsdale a fazer grande defesa. Com as mudanças, os citizens melhoraram e Pep Guardiola decidiu tirar o atacante Haaland para colocar Palmer. Na saída, o camisa 9 provocou a torcida do Arsenal, que vaiava o noruguês. O atacante fez um "três" com a mão, em alusão aos três títulos conquistados pelo City na temporada passada.

O gol do City saiu aos 31. E que golaço! Em jogada trabalhada com Foden e De Bruyne, o belga tocou para Palmer na direita. Ele cortou para o meio e bateu no ângulo: 1 a 0. O time de Pep Guardiola quase ampliou, mas parou em Ramsdale. Aos 37, Julián Álvarez fez ótima jogada e encontrou Foden, que finalizou, mas Ramsdale fez grande defesa com o calcanhar. No escanteio, De Bruyne cobrou fechado, e após desvio na primeira trave, Ramsdale fez outra grande defesa.

No fim, o Arsenal pressionou e buscou o empate literalmente no último lance do jogo. Trossard recebeu na entrada da área e finalizou. A bola desviou em Akanji e matou o goleiro Ortega, indo morrer no fundo das redes. O empate levou a partida para as penalidades.

De Bruyne e Rodri perdem pênalti e Arsenal é campeão

Na marca da cal, os Gunners começaram cobrando com Ödegaard, que converteu a cobrança. De Bruyne foi o primeiro dos citizens, mas mandou a bola no travessão. Na segunda cobrança, Trossard e Bernardo Silva converteram.

Já na terceira batida, Saka marcou o gol que colocou o Arsenal com vantagem de 3 a 1, enquanto Rodri parou em Ramsdale. Fábio Vieira fechou a conta com um 4 a 1 e deu o título ao time de Londres.

A Premier League vai começar!

As equipes estreiam na Premier League ainda nesta semana. Na sexta-feira (11), às 16h, Manchester City e Burnley abrem a temporada do Campeonato Inglês no Ettihad Stadium.

No dia seguinte (12), o Arsenal recebe o Nottingham Forest, às 08h30, no Emirates Stadium.