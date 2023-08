Diante de 76 mil pessoas, Austrália vence Dinamarca e avança às quartas na Copa do Mundo Feminina

Diante de 76 mil espectadores, a Austrália venceu a Dinamarca na manhã desta segunda-feira (07), no Accor Stadium, em Sydney. Com gols da Foord e Raso, as donas da casa avançaram paras as quartas de final da Copa do Mundo Feminina.

Mesmo sem a posse de bola, a Austrália conseguiu administrar o confronto e soube explorar cada contra-ataque para anotar os gols. Com apenas uma finalização no alvo durante todo o primeiro tempo, as australianas conseguiram abrir o placar aos 25', quando Fowler achou passe para Foord e a camisa nove concluiu para o fundo da rede.

Na etapa final, o duelo ficou mais equilibrado. Os dois times bucaram criar mais oportunidades e atuaram no campo ofensivo. Com espaços nas defesas, os confrontos ficaram mais abertos e com chances para os dois lados.

A Austrália conseguiu o segundo gol aos 25' do segundo tempo. Van Egmond achou passe para Raso, que aumentou o placar para as donas casa, com muita festa nas arquibancadas do Acoor Stadium.

A Dinamarca ainda tentou uma pressão final nos últimos minutos, atuando no campo ofensivo, pressionado e finalizando mais, mas não resultou em gols e a Austrália garantiu o placar de 2 a 0 e a classificação para as quartas de final do Mundial.

Próximo jogo

Na próxima fase da Copa do Mundo Feminina, a Austrália vai enfrentar o vencedor de França e Marrocos, que está marcado para esta terça-feira.