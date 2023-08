Técnico da Austrália, Tony Gustavsso elogia maturidade da equipe na sequência do mundial

Com grande presença de público no Estádio Olímpico de Sydney nesta segunda-feira (7), a seleção da Austrália conseguiu uma expressiva vitória diante da Dinamarca, por 2 a 0, avançando às quartas de final da Copa do Mundo Feminina.

Foram poucas oportunidades de gol e muito equilíbrio durante toda a partida. A Austrália deixou a bola com a Dinamarca e apostou nos contra-ataques, sendo efetivo aos 29 minutos quando Fowler recebeu, dominou e lançou Ford em profundidade. A atacante correu pela esquerda e invadiu a grande área para bater na saída da goleira Christensen.

A situação foi mantida no segundo tempo com a Austrália aproveitando o nervosismo demonstrado pela equipe adversária para matar o jogo em mais um contragolpe. Após grande troca de passes, Raso aproveitou o chute cruzado para marcar o gol da vitória.

Mesmo sem construir grandes chances de gol, a efetividade demonstrada pela equipe australiana em aproveitar os espaços cedidos nos contra-ataques deixou o técnico Tony Gustavsson satisfeito com a atuação de sua equipe.

"Estivemos sob muita pressão no primeiro tempo, mas não nos abalamos. A equipe está muito madura jogando futebol neste torneio e pode encontrar uma maneira de deixar tudo isso ainda melhor. Estamos confiantes com a campanha.", afirmou o técnico

O prêmio de melhor jogadora da partida ficou com Foord, que comentou na entrevista pós-jogo sobre o retorno de Sam Kerr, uma das jogadores mais qualificadas desta Copa do Mundo. A artilheira estava lesionada, mas entrou aos 35 minutos do segundo tempo e a torcida local comemorou como se fosse mais um gol.

"É muito bom para nós ter um jogador como aquele de volta, aumenta nossa confiança. Sabemos que precisamos subir outro nível se quisermos ir até o fim", disse Foord.

A Austrália, que chegou às oitavas de final em três Copas do Mundo anteriores, mas nunca foi além, enfrentará França ou Marrocos em Brisbane no sábado (12), com uma vaga nas semifinais em jogo.