Espanha e Holanda abrem quartas de final da Copa do Mundo Feminina

Na noite desta quinta-feira (10), em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina, a Espanha encara a Holanda no Sky Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia, às 22h (horário de Brasília). As duas seleções abrem os confrontos das quartas, sendo um dos duelos mais promissores da competição mundial.

As espanholas vem de uma vitória por 5 a 1, contra a Suíça, pelas oitavas. As holandesas vem de um triunfo por 2 a 0, contra a África do Sul também pelas oitavas. Chegando nessa fase, após garantir suas classificações com tranquilidade e demonstrando um ótimo futebol.

Campanha das duas seleções até agora

A fúria vem de três vitórias contra Costa Rica, Zâmbia, Suíça e uma derrota para o Japão, ficando em segundo lugar no grupo C.

Já a Laranja Mecânica vem de três vitórias contra Portugal, Vietnã e África do Sul, além de um empate contra os Estados Unidos, invictas e garantindo a primeira colocação do grupo E.

Após disputarem a fase de grupo contra equipes qualificadas, as atletas tentam fazer história representando seu país. As espanholas tentam chegar pela primeira vez à semifinal, enquanto as holandesas tentam repetir o feito da última competição mundial, chegando à final pela segunda vez na história.

O histórico entre as duas equipes europeias é equilibrada, com duas vitórias para Espanha, duas conquistas para os Países Baixos e um empate. O último confronto foi realizado em 2019, pela Algarve Cup, terminando 2 a 0 para fúria.

Desfalques

Espanha

O comandante espera ter todas as jogadoras disponíveis, mas a zagueira Ivana Andrés é dúvida por conta de suas condições físicas.

Holanda

O treinador terá algumas baixas para esse jogo importante, a zagueira Merel van Dongen está no departamento médico e Danielle Van de Donk cumprirá suspensão.

Prováveis escalações

Espanha: Catalina Coll; Oihane Hernández, Irene Paredes, Ivana Andrés e Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Teresa Abelleira e Jennifer Hermoso; Alba Redondo, Salma Paralluelo e Esther Gonzalez. Técnico: Jorge Vilda

Holanda: Daphne Van Domselaar; Sherida Spitse, Stefanie van der Gragt e Dominique Janssen; Victoria Pelova, Jill Roord, Jackie Groenen, Damaris Egurrola e Esmee Brugts; Lineth Beerensteyn e Lieke Martens. Técnico: Andries Jonker

Arbitragem

Árbitra: Stéphanie Frappart (FRA)

Assistentes: Manuela Nicolosi (ITA) e Elodie Coppola (FRA)

Quarta árbitra: Maria Ferrieri Caputi (ITA)