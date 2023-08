Jardel Oliveira renova com equipe dos Emirados Árabes e destaca expectativa pela nova temporada

O jovem atacante Jardel Oliveira renovou o seu contrato com o Al Hamriyah, equipe dos Emirados Árabes. O brasileiro, de 23 anos, não chegou a atuar profissionalmente no Brasil, fazendo o seu debute entre os profissionais no país árabe. Jardel renovou contrato por mais uma temporada.

O jogador comemorou a renovação de contrato e disse que o projeto pesou, já que ele teve algumas outras sondagens.

“Estou muito feliz em poder renovar o meu contrato e permanecer no clube por mais uma temporada. Recebi algumas sondagens de outras equipes, mas optei por permanecer por conta do projeto da equipe, que é de poder brigar pelo acesso para a primeira divisão e também por ser um lugar onde já me sinto em casa e estou muito bem adaptado. Isso me deixou feliz e foi um ponto importante para a minha renovação”, disse.

Jardel fala sobre adaptação e expectativa para a nova temporada

Além do Al Hamriyah, Jardel também defendeu o Masfout e o Al Bataeh, ambos dos Emirados Árabes. Pelo Masfout, o atacante marcou nove gols. No Al Bataeh foram três tentos anotados e, na última temporada, pelo Al Hamriyah, o brasileiro fez cinco gols e foi uma das peças importantes da equipe que terminou a competição em quinto. Agora, Jardel espera fazer uma temporada ainda melhor e conquistar o acesso.

“Eu digo que já estou completamente adaptado ao país e também ao futebol local. É um futebol que tem muita velocidade, é bem físico, então já estou acostumado. Espero poder fazer uma grande temporada, pois a minha projeção é de conseguir fazer a minha melhor temporada aqui nos Emirados. O clube espera conquistar o acesso, e esse também é o meu pensamento”, concluiu.